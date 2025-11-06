La vida de Michael Jackson vuelve a la pantalla grande con una producción que promete explorar tanto su genio artístico como sus momentos más íntimos. Este 6 de noviembre, Lionsgate reveló el primer adelanto oficial de 'Michael', la esperada biopic del 'Rey del Pop', dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del legendario cantante.

El tráiler, de apenas un minuto, ha generado gran expectativa. Con una estética cuidada y una atmósfera que remite a los años dorados del artista, el avance muestra a Michael en el estudio junto a Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson. La frase "Sé que has esperado un largo tiempo por esto. Los tracks están listos, las canciones están listas. Empecemos desde el inicio" marca el tono de una historia que busca honrar a una de las más grandes leyendas de la música, sin esquivar las complejidades de su vida.

Lanzan tráiler de 'Michael': Jaafar Jackson reafirma su parecido con su tío Michael Jackson

El primer tráiler de 'Michael' no solo ofrece una mirada al proceso creativo en los inicios del ícono musical, sino que también reafirma el impresionante parecido físico y gestual de Jaafar Jackson con su tío. En las imágenes, se observa al joven artista encarnando al intérprete de 'Thriller' con una naturalidad que ha sorprendido a la crítica y al público. También se escucha principalmente 'Wanna Be Startin’ Somethin'' mezclada con 'Don’t Stop ’til You Get Enough' y 'Billie Jean'.

Jaafar, hijo de Jermaine Jackson, fue elegido por la familia para interpretar el papel principal, una decisión que ha sido celebrada por los seguidores del artista. "Con Jaafar, cada mirada, cada nota, cada movimiento de baile es Michael. Él encarna a Michael de una manera que ningún otro actor podría hacerlo”, había señalado anteriormente Graham King, productor de la cinta.

¿Cuándo se estrena 'Michael', la biopic de Michael Jackson?

La película 'Michael' tiene previsto su estreno mundial el 24 de abril de 2026, una fecha que marca el regreso del legado del 'Rey del Pop' al cine tras más de una década sin una producción de gran escala sobre su vida.

Originalmente fijada para octubre de 2025, la cinta fue reprogramada para el próximo año con el objetivo de afinar detalles técnicos y narrativos.