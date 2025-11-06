HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Cine y series

Lanzan primer tráiler oficial de 'Michael', película biográfica de Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar

¡Igualitos! Jafaar se pone en la piel de su legendario tío, Michael Jackson, en la biopic más esperada por los fans del 'Rey del Pop'. Avance muestra momentos del cantante junto a Quincy Jones.

Biopic de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jafaar, se estrena en abril de 2026.
Biopic de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jafaar, se estrena en abril de 2026. | Foto: composición LR/AFP/Lionsgate

La vida de Michael Jackson vuelve a la pantalla grande con una producción que promete explorar tanto su genio artístico como sus momentos más íntimos. Este 6 de noviembre, Lionsgate reveló el primer adelanto oficial de 'Michael', la esperada biopic del 'Rey del Pop', dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del legendario cantante.

El tráiler, de apenas un minuto, ha generado gran expectativa. Con una estética cuidada y una atmósfera que remite a los años dorados del artista, el avance muestra a Michael en el estudio junto a Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson. La frase "Sé que has esperado un largo tiempo por esto. Los tracks están listos, las canciones están listas. Empecemos desde el inicio" marca el tono de una historia que busca honrar a una de las más grandes leyendas de la música, sin esquivar las complejidades de su vida.

PUEDES VER: Películas peruanas que se estrenan en noviembre 2025: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

lr.pe

Lanzan tráiler de 'Michael': Jaafar Jackson reafirma su parecido con su tío Michael Jackson

El primer tráiler de 'Michael' no solo ofrece una mirada al proceso creativo en los inicios del ícono musical, sino que también reafirma el impresionante parecido físico y gestual de Jaafar Jackson con su tío. En las imágenes, se observa al joven artista encarnando al intérprete de 'Thriller' con una naturalidad que ha sorprendido a la crítica y al público. También se escucha principalmente 'Wanna Be Startin’ Somethin'' mezclada con 'Don’t Stop ’til You Get Enough' y 'Billie Jean'.

Jaafar, hijo de Jermaine Jackson, fue elegido por la familia para interpretar el papel principal, una decisión que ha sido celebrada por los seguidores del artista. "Con Jaafar, cada mirada, cada nota, cada movimiento de baile es Michael. Él encarna a Michael de una manera que ningún otro actor podría hacerlo”, había señalado anteriormente Graham King, productor de la cinta.

PUEDES VER: Histórico cambio en los Oscar 2026: academia sorprende al mundo con nueva categoría después de 20 años

lr.pe

¿Cuándo se estrena 'Michael', la biopic de Michael Jackson?

La película 'Michael' tiene previsto su estreno mundial el 24 de abril de 2026, una fecha que marca el regreso del legado del 'Rey del Pop' al cine tras más de una década sin una producción de gran escala sobre su vida.

Originalmente fijada para octubre de 2025, la cinta fue reprogramada para el próximo año con el objetivo de afinar detalles técnicos y narrativos.

Notas relacionadas
Histórico cambio en los Oscar 2026: academia sorprende al mundo con nueva categoría después de 20 años

Histórico cambio en los Oscar 2026: academia sorprende al mundo con nueva categoría después de 20 años

LEER MÁS
Películas peruanas que se estrenan en noviembre 2025: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Películas peruanas que se estrenan en noviembre 2025: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

LEER MÁS
¡Éxito total! Película ‘Chavín de Huántar’ conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana

¡Éxito total! Película ‘Chavín de Huántar’ conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Películas peruanas que se estrenan en noviembre 2025: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Películas peruanas que se estrenan en noviembre 2025: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

LEER MÁS
‘Ascenso’ (2024), película completa en español latino: ¿dónde ver la cinta con Camila Mendes?

‘Ascenso’ (2024), película completa en español latino: ¿dónde ver la cinta con Camila Mendes?

LEER MÁS
‘Stranger Things’ temporada 5: fecha de estreno, tráiler y a qué hora verla en tu país

‘Stranger Things’ temporada 5: fecha de estreno, tráiler y a qué hora verla en tu país

LEER MÁS
'Depredador: Tierras salvajes', la reinvención de la saga

'Depredador: Tierras salvajes', la reinvención de la saga

LEER MÁS
Cine peruano: se estrenan los documentales 'Vino la noche' y 'Políticas Familiares'

Cine peruano: se estrenan los documentales 'Vino la noche' y 'Políticas Familiares'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol, fiesta y valores: así se vivió la Cuarta Copa Ocho Sur en Ucayali

Encuentran a mujer asesinada en habitación de hospedaje en El Progreso: investigan presunto feminicidio en Carabayllo

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Cine y series

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Histórico cambio en los Oscar 2026: academia sorprende al mundo con nueva categoría después de 20 años

'Depredador: Tierras salvajes', la reinvención de la saga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025