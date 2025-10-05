‘El Conjuro 4’ hace historia en Perú y se convierte en la película de terror más vista de todos los tiempos
La cuarta entrega del universo de los Warren, 'El conjuro' se convierte en la película de terror más vista en la historia del cine peruano, alcanzando un nuevo récord en su trayectoria.
Desde su estreno el 4 de septiembre, 'El Conjuro 4: Últimos ritos' ha capturado la atención del público peruano, logrando más de 1,55 millones de espectadores en su quinto jueves de exhibición. Este éxito no solo la posiciona como la película de terror más vista en el país, sino que también la coloca como la segunda película más vista de 2025, solo detrás del live action de 'Lilo y Stitch'.
El director Michael Chaves, junto a los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson, ha logrado consolidar esta franquicia del miedo, que sigue atrayendo a los amantes del terror. La película ha superado todos los récords anteriores del género en Perú, lo que demuestra el amor del público por las historias de horror.
Récords y logros de 'El Conjuro 4'
Según el especialista en cine Maykoll Calderón, 'El Conjuro 4' ha marcado el octavo estreno número uno de Warner Bros. en 2025, además de ser la séptima película del estudio en superar los 40 millones de dólares en su debut. Este éxito se suma a los logros históricos de New Line Cinema, que continúa dominando el género del terror.
La franquicia de 'El Conjuro', que incluye títulos como 'Annabelle' y 'La monja', ha acumulado más de 2.300 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como la más exitosa de todos los tiempos. La película ha recaudado 104 millones de dólares en el mercado internacional, superando a 'It: Capítulo Dos' como el mejor debut internacional de una película de terror.
Las películas más vistas en Perú en 2025
- Lilo y Stitch – 2,850,503 espectadores
- El Conjuro 4: Últimos ritos – 1,550,000 espectadores
- Una película de Minecraft – 1,412,314 espectadores
- Destino Final: Lazos de sangre – 1,244,701 espectadores
- Paddington en Perú – 1,144,350 espectadores
- Capitán América: Un nuevo mundo – 837,804 espectadores
- Cómo entrenar a tu dragón – 808,970 espectadores
- Soltera, casada, viuda, divorciada 2 – 732,079 espectadores
- Thunderbolts – 605,254 espectadores
- Blanca Nieves – 512,618 espectadores