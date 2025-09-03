Preventa ‘El conjuro 4’ rompe récords en Perú: estreno oficial, elenco y trama de la película de terror

'El Conjuro 4: últimos ritos' arrasa en preventa y marca un hito histórico para Warner Bros en Perú. Con más de 70,000 entradas adquiridas semanas antes de su estreno, la saga confirma su poderío en el género y despierta gran expectativa entre los fanáticos, que aguardan con ansias una de las películas más aterradoras y comentadas de los últimos tiempos.

¿'El Conjuro 4: últimos ritos' arrasa en preventa y rompe récords históricos en Perú

Esta última secuela ha superado a gigantes del terror como Annabelle, La Monja e incluso a It: Capítulo Dos, que ostentaba la marca con más de 34 mil entradas en preventa. Hoy, con más de 70 mil boletos vendidos, la cinta se corona como el fenómeno de horror más grande de Warner Bros. en el país, generando una expectativa única en torno a su estreno y sus funciones de preestreno que prometen hacer temblar a los fanáticos desde la primera escena.

¿Cuál es la trama de la película 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'?

Tras más de diez años de estremecer al público y consolidarse como la saga más icónica del género, El Conjuro llega a su capítulo final. Millones de seguidores alrededor del mundo, incluido el público peruano, se alistan para vivir el último y más intenso ritual de miedo en la pantalla grande.

La trama se enfoca en el aterrador caso Smurl, ocurrido en 1986 en West Pittston, Pensilvania. Durante años, la familia fue víctima de perturbadores fenómenos paranormales: ruidos inexplicables, presencias hostiles, ataques físicos e incluso agresiones de carácter sexual. Agobiados por el horror y sin respuestas, recurrieron a los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes confirmaron que la vivienda estaba invadida por varias entidades malignas, entre ellas un demonio de fuerza descomunal.

¿Cuándo se estrena la preventa de 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'?

El terror llega a su punto más esperado. Este 03 de septiembre, El Conjuro 4: Últimos Ritos abre sus puertas en Perú con funciones de preestreno exclusivas, donde los fanáticos más apasionados tendrán el privilegio de vivir antes que nadie el escalofriante desenlace de la saga que marcó un hito en la historia del cine de horror.

La expectación es inmensa: miles de seguidores ya aseguraron su lugar en las salas, listos para despedirse de los Warren y sumergirse en una última batalla contra el mal. Con cada butaca ocupada, la cinta promete emociones intensas y una atmósfera que pondrá a prueba hasta a los más valientes.