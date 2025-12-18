HOYSuscripcion LR Focus

Alianza podría enfrentarse a Cristal en la fase 2 de Libertadores
Cine y series

‘Avatar 3’: fecha de estreno en cines de Perú y Latinoamérica de la película de James Cameron

‘Avatar: fuego y cenizas’ es una de las películas más esperadas del año. Conoce cuándo se estrena y cómo ver la tercera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción. 

'Avatar 3: fuego y cenizas' es considerado por la crítica como un "espectáculo cinematográfico definitivo". Foto: Youtube.
'Avatar 3: fuego y cenizas' es considerado por la crítica como un "espectáculo cinematográfico definitivo". Foto: Youtube.

‘Avatar 3’ o ‘Avatar: fuego y cenizas’ se estrena este jueves 18 de diciembre en todos los cines del Perú. La tercera parte de la exitosa saga de ciencia ficción volverá a sumergir al público en el majestuoso y aún desconocido universo de Pandora.

El director James Cameron prometió una nueva aventura cargada de drama, efectos visuales impactantes y escenas de acción aún más intensas. El cineasta fue el artífice de las dos entregas anteriores, que se convirtieron en un rotundo éxito de taquilla a nivel mundial: Avatar (2009) y Avatar: el camino del agua (2022). En esta nueva historia, regresa nuevamente al elenco original conformado por Sam Worthington (Jake Sully) y Zoe Saldaña (Neytiri).

¿Cuándo se estrena ‘Avatar 3’ en los cines de México, Argentina y Chile?

El estreno de ‘Avatar 3’ en toda Latinoamérica será el mismo que en Perú: este jueves 18 de diciembre. Para verla, los espectadores podrán acercarse a su cine favorito, como Cinépolis, Cineplanet, UVK, Cinerama y Cinemex, donde la cinta estará disponible en cartelera.

En esta nueva aventura se retomarán los eventos de ‘Avatar: el camino del agua’ que culminó con la muerte de Neteyam, el hijo mayor de Jake y Neytiri. En medio de esta tragedia, la familia Sully enfrentará un nuevo peligro: la tribu del fuego, un grupo de Na’vi liderado por el maligno Varang, interpretado por la actriz Oona Chaplin.

¿Cuándo se estrena ‘Avatar 3’ en los cines de Estados Unidos y Canadá?

‘Avatar 3’ se estrenará en los cines de Estados Unidos y Canadá este viernes 19 de diciembre, a diferencia de Latinoamérica, donde su lanzamiento está programado para el jueves 18.

La película contará con el elenco original de las dos entregas anteriores como Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Stephen Lang (Miles Quaritch), Oona Chaplin (Varang), Kate Winslet (Ronal), CCH Pounder (Mo’at), Cliff Curtis (Tonowar)

