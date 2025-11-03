Película ‘Chavín de Huántar’ conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana en cartelera

‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ se perfila como la película peruana más vista del año. En su primer fin de semana en cartelera, la cinta protagonizada por Rodrigo Sánchez Patiño y André Silva convocó a más de 200 mil espectadores en todo el país, superando las expectativas del cine nacional.

El filme dirigido por Eduardo Mendoza de Echave ha recibido una respuesta masiva en distintas ciudades, con salas llenas y funciones adicionales debido a la alta demanda. Además, varias cadenas de cine han destacado su desempeño en taquilla, ubicándola entre las producciones peruanas más exitosas de los últimos años.

El notable respaldo del público refleja el creciente interés por el cine nacional y consolida a ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ como uno de los mayores estrenos del 2025.

¿De qué trata la película peruana ‘Chavín de Huantar’?

Personas de las todas las edades han asistido a las salas de cine que revela detalles del operativo militar que liberó a 72 rehenes de la residencia del embajador japonés en abril de 1997. La película, bajo la dirección de Diego de León, ofrece una trama sencilla pero repleta de drama y acción, logrando una conexión profunda con el público. Al finalizar cada función, los asistentes se ponen de pie y aplauden en señal de reconocimiento hacia las fuerzas del orden y su esfuerzo por la pacificación del país, así como el destacado trabajo de dirección y producción de ‘Chavín de Huántar’.

No obstante, el impacto de la película trasciende las salas de cine, convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Durante el fin de semana, ‘Chavín de Huántar’ se posicionó como tendencia en la plataforma X e Instagram, donde numerosos usuarios compartieron videos entonando el Himno Nacional, reflejando así el fervor patriótico que ha despertado la producción.