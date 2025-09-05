HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Películas 'Kinra' y 'Cuadrilátero' representarán al Perú en la carrera rumbo a los Premios Óscar y Goya 2026

En diciembre de 2025, la Academia de Hollywood revelará si estas dos películas peruanas seguirán en camino para la ansiada nominación a la ceremonia de los Óscar 2026.

La edición 98 de los Oscar será el 15 de marzo de 2026. Foto: Composición LR/Instagram.
El Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que las películas peruanas ‘Kinra’ y ‘Cuadrilátero’ han sido seleccionadas para representar al país en dos prestigiosos festivales internacionales de cine.

‘Kinra’ aspirará a ser nominada en la 98.ª edición de los Premios Óscar, en la categoría de mejor largometraje internacional, mientras que ‘Cuadrilátero’ lo hará en la 40.ª edición de los premios Goya en España, en la categoría de mejor película iberoamericana.

PUEDES VER: 'Kinra', película cusqueña que ganó seis premios en el Festival de Cine de Lima, llega a las salas

¿Cuándo se sabrá si ‘Kinra’ y 'Cuadrilátero' serán nominadas a los Premios Oscar y Goya 2025?

El Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que la Academia de Hollywood revelará en diciembre de este año la lista reducida de películas que seguirán en la competencia por las nominaciones oficiales.

La selección de estas obras fue realizada por un comité de expertos en cine, quienes fueron propuestos por diversas asociaciones y gremios del sector, cumpliendo con las normativas establecidas por las Academias de Estados Unidos y España. Aunque el Mincul supervisa el proceso, su papel se limita a la coordinación, sin participar en las votaciones.

PUEDES VER: 'Cuadrilátero': trama, reparto y todo sobre la película peruana que ha ganado varios premios internacionales

¿De qué tratan ‘Kinra’ y ‘Cuadrilátero’?

La película ‘Kinra’, ópera prima de Marco Panatonic filmada en Cusco y hablada en quechua, narra la historia de Atoqcha, un joven que enfrenta el dilema entre permanecer en su hogar en la montaña junto a su madre o seguir su camino como estudiante universitario en la ciudad. La cinta ha tenido un importante recorrido internacional, obteniendo el Astor Piazzolla al mejor largometraje en el Festival de Mar del Plata, además de varios premios en el Festival de Cine de Lima 2024.

Su estreno nacional fue en noviembre de 2024, con más de 6000 espectadores, tras haber recibido apoyo del Ministerio de Cultura.

Por su parte, ‘Cuadrilátero’, quinto largometraje de Daniel Rodríguez Risco, explora la vida de Adriana, una mujer cuya cotidianidad familiar se altera tras la noticia de un embarazo, desencadenando tensiones en su entorno doméstico. La cinta tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Friburgo y acumuló diez reconocimientos en distintos certámenes, además de participar en el Festival de Biarritz Amérique Latine 2024.

Con el respaldo del Ministerio de Cultura para su difusión en el extranjero, la película llegó a los cines peruanos en junio de 2025, atrayendo a más de 5000 espectadores.

