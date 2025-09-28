'The Savant': Jessica Chastain protagoniza la serie acerca de la investigadora infiltrada en grupos de odio

Jessica Chastain acaba de develar su estrella en el Paseo de la Fama y ha sido homenajeada por Al Pacino en días en que promociona una serie en la que interpreta a una investigadora encubierta que se infiltra en grupos de odio y actúa como una supremacista. “Las historias no solo entretienen, revelan, te iluminan y te dicen: ‘Hey, tú, te veo’. Y esa chispa se convirtió en mi brújula”, dijo en la ceremonia.

Formada en Juilliard con la beca otorgada por Robin Williams, en 2011, protagonizó Wilde Salomé y en una década ha logrado tres nominaciones al Óscar y una estatuilla. “Empezó a leer y, después de 30 segundos, me incliné hacia el productor, Robert Fox, y le dije: ‘Tengo dos palabras: ¿Estoy soñando?’. Así fue como encontré a mi Salomé”, contó Al Pacino.

Horas después de la ceremonia en el Paseo de la Fama, es viernes y Chastain está conectada por Zoom junto con Nnamdi Asomugha para responder a periodistas de Australia, Canadá, Argentina, Colombia, Taiwán, Italia y Perú por el estreno de The Savant, la serie que protagoniza y que produce con Apple TV+. La producción está basada en el artículo ‘¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?’ de la periodista Andrea Stanley, quien logró entrevistar a la investigadora que ingresa a la web para frenar ataques de odio.

Para la serie, la actriz también entrevistó a la investigadora y habla del peso emocional que tiene la protagonista al fingir ser una persona racista. Chastain la interpreta, pero a la vez, tiene que proteger su identidad. En la conferencia, nos responde que cuando actúa no se detiene a reflexionar sobre la complejidad de sus personajes. “A veces ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo hasta que termina. Pero tal vez, después de las palabras y de verlo, cuando piensas en términos de producción y de todo el desarrollo, definitivamente fue un rompecabezas complejo de armar”.

Chastain menciona que internet puede ser un “lugar increíble”, pero también oscuro. “Estoy acostumbrada a recibir comentarios despectivos, sexistas y bastante horribles”. Comenta que no tiene las aplicaciones de redes sociales en su teléfono, pero no las ha eliminado del todo, las tiene en su iPod. “No necesito tener el celular tan cerca del cuerpo”.

Cuando ganó el Óscar, dio uno de los discursos más aplaudidos de la ceremonia y en la web. Antes había recordado que cuando despegó su carrera, le sugirieron no hablar de su vida privada. Pero consideró que era necesario contar un drama familiar que marcó su adultez cuando empezaba a tener una carrera en el teatro.

La actriz es activista y apoya a la organización ‘To Write Love on Her Arms’ que se dedica a ayudar a personas que sufren depresión. “Sé que mi publicista me va a decir ‘¿qué estás haciendo?’, pero lo tengo que decir: mi hermana se suicidó. Por lo tanto, el suicidio es un tema muy importante para mí y si puedo hacer algo para ayudar a una persona a salir de la oscuridad, lo voy a hacer. Quisiera que en la escuela se hable de lo fundamental que es expresar los sentimientos y no guardárselos”.

En 2016, fundó la productora Freckle Films, enfocada en visibilizar el trabajo de las mujeres. ¿Cuáles son los temas que la apasionan como productora? “Cualquier historia que considere importante y que necesite ser contada. Definitivamente, algo que no haya visto antes. Eso siempre me emociona mucho. Mi compañía va a estrenar una película (Dreams). Creo que acaba de estrenarse en México. Trata sobre la inmigración en Estados Unidos. Trata sobre la filantropía, pero desde la perspectiva del privilegio. La verdad es que la explora de una manera que nunca antes había visto. Y eso me gusta”.

En ese sentido, The Savant aborda un tema que no conocía. “No sabía que existían estas personas que se infiltraron en estos grupos en línea. Me gusta que a todos estos chicos les engañen haciéndoles creer que es una madre de los suburbios la que lo hace en nuestra serie. Así que, como productora, me entusiasma hacer proyectos de los que aprendo y que, ante todo, me considero un miembro del público; proyectos que me gustaría ver”.

Consultada acerca de la protagonista en tiempos de racismo, misoginia y xenofobia, bromea y le dice al moderador: “Danos las preguntas fáciles”. Pero de inmediato responde sobre la necesidad de ubicar en el centro a un personaje femenino inspirador. “Es importante porque está inspirado en una mujer real. No es algo que inventemos para decir: ‘Mira, las mujeres son increíbles’. Las mujeres son increíbles porque este es un personaje real. Es importante, de hecho, para nuestro statu quo durante muchos años. Cuando estaba en la escuela, era muy raro leer en los libros de historia sobre cosas extraordinarias que hicieron las mujeres o ver películas con personajes femeninos extraordinarios. Así que sí, es importante reconocer ahora lo que las mujeres que nos rodean han estado haciendo durante cientos de años. Y por eso creo que es importante que haya una mujer protagonista”.

The Savant es una de las series más esperadas del año. Su estreno estaba programado para el 26 de septiembre, pero Apple anunció su reprogramación. Chastain se pronunció en Instagram: “En los últimos cinco años, hemos visto una cantidad desafortunada de violencia: el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el ataque del 6 de enero al Capitolio; los intentos de asesinato del presidente Trump; los asesinatos de representantes demócratas en Minnesota; el ataque al esposo de la presidenta Pelosi; el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk; el reciente tiroteo en una estación afiliada a ABC en California; y más de 300 tiroteos escolares en todo el país. Nunca he rehuido los temas difíciles, y aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lo es. Trata sobre los héroes que trabajan a diario para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía se siente más urgente que nunca. Si bien respeto la decisión de Apple, mantengo la esperanza de que la serie llegue pronto al público. Hasta entonces, les deseo seguridad y fuerza a todos”.