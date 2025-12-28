HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

One Punch Man temporada 3, parte 2: fecha de estreno del anime protagonizado por Saitama

La temporada 3 de One Punch Man llegó a su fin, pero ya se ha anunciado que la historia continuará con nuevas aventuras de Saitama y sus aliados. 

One Punch Man tuvo hasta el momento a su temporada 1 como la más exitosa. Foto: Instagram.
Tras el final de la temporada 3, One Punch Man volvió a captar la atención de los fans, esta vez en medio de fuertes debates y críticas que generaron incertidumbre sobre su futuro. La gran pregunta no tardó en instalarse: ¿habrá una parte 2 de la temporada 3 del anime protagonizado por Saitama?

La respuesta es sí. La historia no ha terminado y ya existen indicios claros sobre lo que viene para la serie, así como detalles clave que los seguidores deben conocer sobre su próxima etapa a estrenarse en 2027.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de One Punch Man temporada 3?

La nueva entrega de One Punch Man ya tiene el año de estreno confirmado: los próximos episodios llegarán en 2027, aunque por ahora no se ha anunciado el mes y día. Si bien la espera será larga, no igualará el extenso intervalo que hubo entre la primera y la segunda temporada, de seis años, uno de los puntos más cuestionados por los seguidores del anime.

El estudio J.C. Staff continuará al frente de la producción, manteniendo al mismo equipo creativo. Shinpei Nagai seguirá en la dirección, Tomohiro Suzuki estará a cargo del guion y Makoto Miyazaki regresará como responsable de la música, uno de los elementos mejor valorados por el público en la temporada más reciente.

La continuidad del anime fue confirmada inicialmente por insiders especializados en anime y luego respaldada por material promocional oficial del estudio, dejando en claro que One Punch Man no ha sido cancelado y que el regreso de Saitama es un hecho.

¿Cuáles fueron las críticas a la temporada 3 de One Punch Man?

La temporada 3 de One Punch Man fue una de las más cuestionadas por los seguidores del anime y cerró su emisión el domingo 28 de diciembre de 2025 envuelta en fuertes críticas. En plataformas como IMDb, varios episodios alcanzaron calificaciones inusualmente bajas, con puntajes que oscilaron entre 1.5 y 2.4, un escenario impensado para una serie que en su primera temporada marcó un antes y un después en el anime moderno.

El descontento del público se centró en tres aspectos clave: una animación por debajo de lo esperado, fallas visuales evidentes y la escasa participación de Saitama, personaje central de la historia. Para una parte importante de los fans, esta entrega no logró mantener el balance entre acción, humor y espectacularidad que convirtió a One Punch Man en un fenómeno global.

