Entretenimiento

Dwayne 'La Roca' Johnson sorprende a sus seguidores con impactante cambio físico para protagonizar 'The Smashing Machine'

El actor sorprende en el Festival de Cine de Venecia con un drástico cambio físico que lo acerca a papeles dramáticos en las siguientes películas.

El actor y estrella de la WWE sorprendió a todos con un radical cambio físico para su papel de Michael Kerr en 'The smashing machine'
El actor y estrella de la WWE sorprendió a todos con un radical cambio físico para su papel de Michael Kerr en 'The smashing machine' | Foto: Composición LR

Dwayne Johnson es sinónimo de musculatura y fuerza. No por nada, su apodo de luchador de la WWE era 'La Roca', lo que le llevó a protagonizar películas donde su marcado físico era ideal para personajes rudos y serios, como Luke Hobbs en Rápidos y Furiosos, y Black Adam, el villano de DC Cómics. Sin embargo, su último rol parece no estar enfocado en ese aspecto del actor.

'The smashing machine', dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Johnson, relata la vida de Mark Kerr, la leyenda de las artes marciales mixtas. Pese a que el luchador tenía un excelente físico en su momento, 'La Roca' debió reducir su masa muscular para parecerse más al atleta. Así, sorprendió a sus seguidores con un impactante cambio en el Festival de Cine de Venecia.

lr.pe

¿Cuál es el cambio físico de Dwayne Johnson para 'The smashing machine'?

El actor llegó a la alfombra del Festival de Cine de Venecia acompañado de su coprotagonista Emily Blunt. Lo más notorio de su paso por la alfombra roja fue su radical cambio físico: ya no tenía la marcada musculatura con la que protagonizó 'Hobbs & Show' o 'Baywatch'. Ahora, muestra una constitución más delgada buscando, según declaró el actor, alejarse de los roles de héroes imbatibles para buscar papeles más dramáticos.

Según reportan diversos medios locales, Dwayne Johnson habría perdido al menos 20 kilos de masa muscular para encarnar a Michael Kerr. Sumado a diversas prótesis faciales, el actor se mostró comprometido con este papel, ya que la película estaría llena de momentos emocionales, alejándose del estilo de acción que 'La Roca' solía protagonizar.

¿De qué trata 'The smashing machine', la película que protagoniza Dwayne Johnson?

El pasado primero de septiembre, 'The smashing machine' se estrenó en el Festival de Venecia, en Italia. El evento tiene una relevancia en el mundo del cine debido a que muchas películas que se estrenan inician su campaña para los premios Óscar. Según la prensa especializada, la actuación de 'La Roca' podrían ser una contendiente para recibir la nominación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, destacando los momentos dramáticos del filme.

La película trata de la vida de Michael Kerr, un reconocido atleta de la MMA, y su lucha contra la adicción a los analgésicos. Según se reveló en el documental, que inspiró a la realización del filme, esta situación terminó con la carrera del peleador, pero no fue suficiente para manchar su legado, ya que entró al salón de la fama de la UFC. Actualmente, tiene 56 años y aseguró haber superado su peor momento, lejos de los reflectores y los octógonos.

Finalmente, 'La Roca' también se mostró emocionado hasta las lágrimas, debido a a la ovación de 15 minutos que recibió la película tras su proyección en el festival.

