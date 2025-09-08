‘Ángelo en el bosque mágico’ llega a los cines nacionales: estreno y trama de la película animada

‘Ángelo en el bosque mágico’ combina animación 3D y 2D, ofreciendo una visualidad impactante y una emotiva historia que resalta valores como la amistad y la cooperación. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Este jueves 18 de septiembre llega a las salas de cine peruanas la aclamada película animada ‘Ángelo en el bosque mágico’ tras conquistar a la crítica, emocionar a la audiencia y destacar en prestigiosos festivales como Cannes y Annecy. La cinta es una coproducción franco-luxemburguesa dirigida por Vincent Paronnaud (Persépolis) y Alexis Ducord (Zombillénium), quienes han creado una obra que combina un despliegue visual único con una historia entrañable para toda la familia.

‘Ángelo en el bosque mágico’, basada en el cómic ganador del Pépite d’or en el Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, desplega secuencias de acción, comedia y ternura, con un ritmo que mantiene la atención de grandes y chicos. Además, la película transmite mensajes universales sobre el valor, la amistad, la cooperación y el cuidado de la naturaleza, sin recurrir a un tono moralizante.

Combinando de forma brillante la animación 3D con secuencias 2D ilustradas a mano, esta película ha sido aclamada por su innovador estilo visual y su habilidad para conmover al espectador sin renunciar al sentido del humor. Medios como Common Sense Media destacan la fusión entre elementos fantásticos y emociones auténticas, mientras que en Letterboxd, los usuarios elogian su energía, personajes entrañables y el enfoque original de la historia. “No tememos usar clichés si enriquecen la narrativa”, afirma Vincent Paronnaud, subrayando la libertad creativa con la que él y Alexis Ducord desarrollaron el proyecto.

Con un mundo animado repleto de detalles visuales, la película se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. Alexis Ducord describe el enfoque del equipo como “todos los botones al 11”, en alusión a su intención de potenciar cada aspecto de la producción para sorprender y entretener al público. Magia, aventura y emociones profundas se entrelazan en una propuesta que invita a explorar un bosque como ningún otro… y descubrir una historia que dejará huella.

¿Cuál es la trama de ‘Ángelo en el bosque mágico’?



La trama sigue a Ángelo, un niño de 10 años apasionado por la exploración, que durante un viaje familiar es olvidado en una parada en medio de la carretera. Decidido a reencontrarse con sus padres y su abuela enferma, se interna en un bosque misterioso habitado por criaturas fascinantes, desde una nube temperamental hasta un gigantesco monstruo de pasto. Allí, deberá unir fuerzas con nuevos amigos para enfrentarse a Ultra, un villano que amenaza con secar los manantiales de vida.

