HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Cine y series

¿Cuánto tiempo de duración tiene la película 'El conjuro 4: los últimos ritos'?

La cuarta entrega de la saga 'El conjuro' llega a los cines con una duración récord que supera a todas las anteriores. Conoce cuántos minutos dura 'El conjuro 4: los últimos ritos' y qué historia trae esta vez.

'El conjuro 4' causa furor en cines peruanos. Foto: Captura YouTube
'El conjuro 4' causa furor en cines peruanos. Foto: Captura YouTube

Ed y Lorraine Warren regresan a la gran pantalla con 'El conjuro 4: los últimos ritos', una cinta que marca el cierre de una de las franquicias más exitosas del cine de terror moderno. Este capítulo final promete ser el más intenso, no solo por su trama, sino también por su tiempo de duración, lo que ha despertado la curiosidad de miles de fanáticos en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El filme, dirigido por Michael Chaves, se estrenó en Latinoamérica el 4 de septiembre de 2025, mientras que llegará a España y Estados Unidos el 5 de septiembre. Esta nueva entrega está ambientada en uno de los casos más inquietantes que enfrentaron los Warren, donde se cruzan con una presencia demoníaca que marcó el inicio de su carrera. Pero, más allá del argumento, muchos se preguntan cuánto tiempo dura 'El conjuro 4' y si se trata de la película más extensa de toda la saga.

PUEDES VER: 'El conjuro 4': se revela el impactante tráiler con Ed y Lorraine Warren

lr.pe

¿Cuánto dura la película 'El conjuro 4'?

'El conjuro 4: los últimos ritos' tiene una duración oficial de 135 minutos y 16 segundos, lo que la convierte en la cinta más larga de toda la saga 'El Conjuro'. Supera por casi dos minutos a su predecesora más extensa, 'The Conjuring 2', que registró 133 minutos y 41 segundos en total. Con esta cifra, la película se posiciona como la más ambiciosa en términos de metraje dentro del universo cinematográfico creado por James Wan.

El conjuro 4 rompe récord con esta nueva entrega. Foto: Composición/Captura.<br><br>

El conjuro 4 rompe récord con esta nueva entrega. Foto: Composición/Captura.

Este aumento en la duración responde, en parte, a la complejidad del caso que se retrata y a la estructura narrativa elegida, ya que se mostrarán dos líneas de tiempo: el pasado, cuando los Warren eran jóvenes, y el presente, con los protagonistas ya adultos. La historia promete sumergir al espectador en una experiencia terrorífica más extensa que nunca.

PUEDES VER: Descubre la escalofriante historia real que inspiró ‘El conjuro’: una familia aterrada por demonios

lr.pe

¿Qué historia narra 'El conjuro 4: los últimos ritos'?

La trama de 'El conjuro 4' se centra en el caso de la familia Smurl, una investigación paranormal que tuvo lugar en la década de los ochenta en West Pittston, Pensilvania. Al poco tiempo de mudarse, los miembros de esta familia comienzan a experimentar fenómenos extraños, lo que motiva la intervención de los Warren.

Lo interesante de esta entrega es que conecta el presente con los inicios del matrimonio Warren en el mundo de lo oculto. La cinta mostrará cómo el demonio que enfrentan en esta ocasión es el mismo que encontraron por primera vez al comenzar su carrera. En las versiones jóvenes de Ed y Lorraine veremos a Orion Smith y Madison Lawlor, mientras que en el tiempo actual regresan Patrick Wilson y Vera Farmiga en sus icónicos papeles.

Además, este filme se convierte en la cuarta entrega principal de 'El Conjuro' y la novena película dentro del universo extendido que incluye títulos como 'Annabelle', 'La monja' y 'La llorona'. Con su estreno, se espera cerrar una de las sagas de terror más influyentes del cine contemporáneo.

PUEDES VER: ¿Quién era Dan Rivera? El cuidador de la muñeca real Annabelle que falleció en extrañas circunstancias

lr.pe

Los Warren: entre la ficción y la realidad

La historia de Ed y Lorraine Warren no solo vive en la pantalla, sino también en los archivos de fenómenos paranormales más famosos del siglo XX. Ed, demonólogo y escritor, nació el 7 de septiembre de 1926 y falleció en 2006. Lorraine, médium y clarividente, nació el 31 de enero de 1927 y murió en 2019. Ambos fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR) y fueron responsables del polémico y célebre Museo del Ocultismo en Connecticut.

Las tres primeras películas de 'El Conjuro' vuelven a reestrenarse en nuestro país. Foto: Warner Bros.

Las tres primeras películas de 'El Conjuro' vuelven a reestrenarse en nuestro país. Foto: Warner Bros.

Casos como 'Amityville', 'Annabelle' y 'El Poltergeist de Enfield' los convirtieron en figuras recurrentes tanto en libros como en adaptaciones cinematográficas. Con 'El conjuro 4: los últimos ritos', los Warren se despiden de la pantalla grande con un largometraje que busca rendir homenaje a su legado sobrenatural.

Notas relacionadas
¿‘El Conjuro 4’ está en Netflix? Dónde ver la película completa en español latino

¿‘El Conjuro 4’ está en Netflix? Dónde ver la película completa en español latino

LEER MÁS
Preventa ‘El conjuro 4’ rompe récords en Perú: estreno oficial, elenco y trama de la película de terror

Preventa ‘El conjuro 4’ rompe récords en Perú: estreno oficial, elenco y trama de la película de terror

LEER MÁS
¿Quién era Dan Rivera? El cuidador de la muñeca real Annabelle que falleció en extrañas circunstancias

¿Quién era Dan Rivera? El cuidador de la muñeca real Annabelle que falleció en extrañas circunstancias

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Baby Bandito’: ¿quién es la novia de Kevin Olguín, qué regalos le hizo en Italia y cómo luce hoy?

‘Baby Bandito’: ¿quién es la novia de Kevin Olguín, qué regalos le hizo en Italia y cómo luce hoy?

LEER MÁS
'El juego del calamar 2' serie completa en español latino: dónde ver online y para descargar la producción surcoreana

'El juego del calamar 2' serie completa en español latino: dónde ver online y para descargar la producción surcoreana

LEER MÁS
¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

LEER MÁS
¿Cuál fue la experiencia paranormal que sufrió la protagonista de 'La Llorona'?

¿Cuál fue la experiencia paranormal que sufrió la protagonista de 'La Llorona'?

LEER MÁS
‘El juego del calamar 3’: horarios de estreno, reparto y todo sobre le final de 'Squid Game'

‘El juego del calamar 3’: horarios de estreno, reparto y todo sobre le final de 'Squid Game'

LEER MÁS
Al fondo hay sitio: Alessia ganó estrella Chivilin pese a que Diego casi arruina todo

Al fondo hay sitio: Alessia ganó estrella Chivilin pese a que Diego casi arruina todo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Cine y series

Vuelve Clark Kent: James Gunn confirma el nombre y la fecha de estreno de su segunda película de 'Superman'

'Merlina 2' temporada 2 capítulo 5 en español latino: dónde ver online la serie de Netflix

Preventa ‘El conjuro 4’ rompe récords en Perú: estreno oficial, elenco y trama de la película de terror

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota