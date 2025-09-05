¿Cuánto tiempo de duración tiene la película 'El conjuro 4: los últimos ritos'?

Ed y Lorraine Warren regresan a la gran pantalla con 'El conjuro 4: los últimos ritos', una cinta que marca el cierre de una de las franquicias más exitosas del cine de terror moderno. Este capítulo final promete ser el más intenso, no solo por su trama, sino también por su tiempo de duración, lo que ha despertado la curiosidad de miles de fanáticos en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El filme, dirigido por Michael Chaves, se estrenó en Latinoamérica el 4 de septiembre de 2025, mientras que llegará a España y Estados Unidos el 5 de septiembre. Esta nueva entrega está ambientada en uno de los casos más inquietantes que enfrentaron los Warren, donde se cruzan con una presencia demoníaca que marcó el inicio de su carrera. Pero, más allá del argumento, muchos se preguntan cuánto tiempo dura 'El conjuro 4' y si se trata de la película más extensa de toda la saga.

¿Cuánto dura la película 'El conjuro 4'?

'El conjuro 4: los últimos ritos' tiene una duración oficial de 135 minutos y 16 segundos, lo que la convierte en la cinta más larga de toda la saga 'El Conjuro'. Supera por casi dos minutos a su predecesora más extensa, 'The Conjuring 2', que registró 133 minutos y 41 segundos en total. Con esta cifra, la película se posiciona como la más ambiciosa en términos de metraje dentro del universo cinematográfico creado por James Wan.

El conjuro 4 rompe récord con esta nueva entrega. Foto: Composición/Captura.





Este aumento en la duración responde, en parte, a la complejidad del caso que se retrata y a la estructura narrativa elegida, ya que se mostrarán dos líneas de tiempo: el pasado, cuando los Warren eran jóvenes, y el presente, con los protagonistas ya adultos. La historia promete sumergir al espectador en una experiencia terrorífica más extensa que nunca.

¿Qué historia narra 'El conjuro 4: los últimos ritos'?

La trama de 'El conjuro 4' se centra en el caso de la familia Smurl, una investigación paranormal que tuvo lugar en la década de los ochenta en West Pittston, Pensilvania. Al poco tiempo de mudarse, los miembros de esta familia comienzan a experimentar fenómenos extraños, lo que motiva la intervención de los Warren.

Lo interesante de esta entrega es que conecta el presente con los inicios del matrimonio Warren en el mundo de lo oculto. La cinta mostrará cómo el demonio que enfrentan en esta ocasión es el mismo que encontraron por primera vez al comenzar su carrera. En las versiones jóvenes de Ed y Lorraine veremos a Orion Smith y Madison Lawlor, mientras que en el tiempo actual regresan Patrick Wilson y Vera Farmiga en sus icónicos papeles.

Además, este filme se convierte en la cuarta entrega principal de 'El Conjuro' y la novena película dentro del universo extendido que incluye títulos como 'Annabelle', 'La monja' y 'La llorona'. Con su estreno, se espera cerrar una de las sagas de terror más influyentes del cine contemporáneo.

Los Warren: entre la ficción y la realidad

La historia de Ed y Lorraine Warren no solo vive en la pantalla, sino también en los archivos de fenómenos paranormales más famosos del siglo XX. Ed, demonólogo y escritor, nació el 7 de septiembre de 1926 y falleció en 2006. Lorraine, médium y clarividente, nació el 31 de enero de 1927 y murió en 2019. Ambos fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR) y fueron responsables del polémico y célebre Museo del Ocultismo en Connecticut.

Las tres primeras películas de 'El Conjuro' vuelven a reestrenarse en nuestro país. Foto: Warner Bros.

Casos como 'Amityville', 'Annabelle' y 'El Poltergeist de Enfield' los convirtieron en figuras recurrentes tanto en libros como en adaptaciones cinematográficas. Con 'El conjuro 4: los últimos ritos', los Warren se despiden de la pantalla grande con un largometraje que busca rendir homenaje a su legado sobrenatural.