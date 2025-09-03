HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Vuelve Clark Kent: James Gunn confirma el nombre y la fecha de estreno de su segunda película de 'Superman'

El director anunció usó su cuenta de Instagram para revelar detalles de su nueva película de 'Superman', que llegará a cines en el 2027.

Mediante su cuenta de Instagram, James Gunn reveló el nuevo título de la secuela de Superman, así como su fecha de estreno para 2027.
Foto: Composición LR

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el director James Gunn reveló el nombre de la secuela de ‘Superman’, estrenada en julio de este año. El cineasta compartió una imagen sacada de un cómic del héroe para anunciar que la siguiente cinta se llamará “El hombre del mañana”, y llegará a cines el 9 de julio del 2027.

El filme, protagonizado por David Corensweet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, representó un éxito para el naciente ‘Universo Cinematográfico de DC’, que el propio Gunn han rebautizado como el 'Superverse', recaudando más de US$300 millones en todo el mundo.

PUEDES VER: ¿'El conjuro 4' en Netflix? Dónde ver la película de terror completa en español latino

lr.pe

¿Cómo anunció James Gunn la nueva película de Superman?

Luego del éxito en taquilla de ‘Superman’, James Gunn decidió revelar su siguiente proyecto con el primer superhéroe de la historia. “El hombre del mañana” hace referencia a una forma de llamar al personaje en los cómics, ya que muchos autores se refieren a él como tal. 

El anuncio vino acompañado de un dibujo que muestra a Lex Luthor, con su clásico traje de kriptonita al lado de un Superman despreocupado. Aunque no ha revelado detalles de la historia, se puede intuir que veremos la armadura del villano en la próxima película de James Gunn.

PUEDES VER: 'Los patos y las patas' lanza tráiler final: elenco y fecha de estreno de la película inspiradas en las canciones de Raúl Romero

lr.pe

Asimismo, en el 2020, se estrenó una película con el mismo nombre para el universo animado de DC. En ella aparecía Lobo, un villano recurrente en historias del héroe, pero que nunca ha tenido una adaptación en la gran pantalla. Sin embargo, se ha confirmado que Jason Momoa lo interpretará en la próxima película de Supergirl, lo que genera expectativa con su participación en esta historia.

Con esta imagen, James Gunn confirma el nombre y la fecha de estreno de la próxima película de Superman. Foto: Instagram

Foto: Instagram

¿Qué otros proyectos se estrenarán para el 'Superverse' de James Gunn?

Pese a todo el revuelo que ha generado el anuncio, aún faltan dos años para que la película se estrene. Mientras tanto, el nuevo DCU de James Gunn seguirá presentando nuevas producciones. Entre ellas se encuentra la segunda temporada de ‘Peacemaker’, que está actualmente en emisión por la plataforma de HBO Max.

Otros de los proyectos esperados son ‘Supergirl’, que es derivada de la más reciente película de Superman, y ‘Clayface’, que el propio Gunn ha descrito como una película de terror centrada en el villano de Batman. Ambas cintas llegarán en el 2026. Sumado a ello, el próximo año también se estrenará la serie 'Lanterns', centrado en el universo de Linterna Verde, de quien ya tuvimos un vistazo con la actuación de Nathan Fillion en Superman.

