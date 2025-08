Ex Superman se une a ICE "para apoyar" en la deportación masiva de los inmigrantes indocumentados en EEUU

Dean Cain, el actor que interpretó a Superman en la serie "Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman", anunció recientemente su incorporación al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), con el objetivo de apoyar las políticas de administración Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados en el país.

En un video difundido a través de su cuenta oficial de X, Cain explicó su decisión de unirse a la agencia federal, afirmando que lo hizo "para ayudar a garantizar la seguridad de los estadounidenses" mediante la deportación de indocumentados, a quienes consideró lo "peor de lo peor".

¿Por qué Dean Cain se unió a ICE?

“Para aquellos que no lo saben, soy un agente de la ley juramentado, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros socorristas para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello, así que me uní”, expresó Dean Cain en sus redes sociales. E ex Superman, republicano y seguidor de Trump, recordó a sus fans que ser parte de ICE no requiere un título universitario, lo cual hace que las oportunidades de empleo sean accesibles.

El actor, quien aparece en el video con una camiseta de American Sniper, se mostró especialmente entusiasta sobre el trabajo de ICE en la lucha contra los inmigrantes criminales y las pandillas. “Entonces, si quieren ayudar a salvar a Estados Unidos, ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles estadounidenses”, recalcó.

ICE convoca a más agentes

Durante la semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por la secretaria Kristi Noem, lanzó recientemente la campaña "Defend the Homeland" que busca reclutar nuevos agentes (jóvenes y en retiro) del ICE para enfrentar lo que consideran "una crisis migratoria sin precedentes".

Esta campaña de reclutamiento incluye incentivos atractivos como un bono de firma de US$50.000, beneficios de jubilación mejorados, condonación de préstamos estudiantiles y opciones de pago flexibles. El Gobierno de Trump pretende fortalecer las filas de ICE con 10.000 nuevos oficiales migratorios.