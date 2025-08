Carlos Villagrán, el recordado 'Kiko', volvió a generar titulares durante su visita a Perú, donde ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas. El actor mexicano fue consultado sobre su opinión respecto a la serie 'Chespirito: sin querer queriendo', una producción que explora la vida detrás del icónico programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

Aunque en un inicio se mostró respetuoso y evitó pronunciarse directamente sobre la ficción, una grabación captada por micrófonos abiertos reveló el verdadero pensamiento del intérprete. “Es una porquería”, lanzó sin filtros, evidenciando su molestia con la serie que busca rendir homenaje al universo de Chespirito.

Villagrán se desmarca de la serie biográfica y defiende su legado como Kiko

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Lima, donde llegó para presentar su espectáculo circense, Carlos Villagrán dejó en claro que prefería no opinar sobre la serie 'Chespirito: sin querer queriendo'. El actor argumentó que su responsabilidad se limita a lo que ya ha mostrado en pantalla, y que corresponde al público juzgar su trabajo.

“Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar, yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie ni nada”, declaró. Además, expresó un gesto de respeto hacia la memoria de Roberto Gómez Bolaños, indicando que no se siente cómodo criticando a alguien que ya no puede defenderse. “Yo no puedo decir algo en contra porque Chespirito está muerto y no se podría defender”, sostuvo ante los medios.

Sin embargo, fuera del escenario y sin saber que las cámaras seguían grabando, Villagrán se contradijo. En una conversación previa a una entrevista con el canal ‘Desvelados’, lanzó un duro comentario contra la nueva producción: “De todas maneras te voy a decir: ‘yo no hablo de ese tema’. Nos ahorramos eso. Es una porquería eso (la nueva serie)”, dijo con molestia.