Durante una reciente entrevista en el programa ‘Esta Noche’, el comediante mexicano Carlos Villagrán, recordado por dar vida a ‘Quico’ en la serie ‘El Chavo del 8’, fue abordado por Ernesto Pimentel respecto a sus antiguos compañeros de elenco. La atención se centró especialmente en su respuesta sobre Florinda Meza, a quien evitó mencionar directamente.

Al ser consultado por el personaje de Doña Florinda, madre de ‘Quico’ en la ficción, Villagrán safó de cualquier posibilidad de reconciliación con una frase: “Yo era huérfano”, dejando entrever que el distanciamiento con Meza persiste incluso décadas después del fin del programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán se desmarca de Florinda Meza

La conversación televisiva con la ‘Chola Chabuca’ se tornó tensa cuando se tocó el nombre de Florinda Meza, actriz que interpretó a Doña Florinda en la icónica producción mexicana. Ernesto Pimentel optó por abordar el tema a través del personaje, quizás anticipando una reacción esquiva por parte del invitado. “Solo quiero hablar del personaje. De tu mamá. ¿Había una buena relación con Quico?”, preguntó el conductor.

Carlos Villagrán, con evidente ironía, respondió: “Yo era huérfano”. La frase generó sorpresa entre los espectadores y confirmó que no existe actualmente ningún tipo de relación entre ambos actores. Esta declaración se da en medio de las fuertes críticas que ha recibido Florinda Meza por su participación en la serie biográfica ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

Carlos Villagrán sobre María Antonieta de las Nieves

A diferencia del caso con Florinda, Carlos Villagrán sí se refirió más respetuoso a María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a ‘La Chilindrina’. Aunque no reconoció una amistad cercana, destacó el profesionalismo que ambos compartieron durante los años de grabación.

“Se puede decir que no hubo, ni para bien ni para mal. Cuando digo que no había relación no significa que no los quería, los quería y los saludaba. Éramos compañeros de trabajo y cumplíamos. Yo admiro a ‘La Chilindrina’ porque cumplía y es una sensacional actriz”, declaró Villagrán en el programa.