El día que la Chilindrina tuvo el poder legal para adueñarse de 'El Chavo del 8', pero decidió no hacerlo

La serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, titulada 'Chespirito sin querer queriendo', que se transmite por HBO Max, narra las anécdotas, la historia y profundiza en todo lo que vivió Roberto hasta alcanzar el estrellato.

Chespirito y María Antonieta de las Nieves fueron muy cercanos en su momento. Incluso, él tuvo la posibilidad de registrar todos los nombres de 'El chavo del ocho', pero decidió no hacerlo, según confesó.

La María Antonieta de las Nieves pudo ser la dueña del 'El Chavo del 8'

En una entrevista con Yordi Rosado en YouTube, María Antonieta de las Nieves comentó que, cuando Roberto decidió producir 'el chavo del ocho', ella quiso interpretar a la Chilindrina. Además, deseaba registrar una canción, pero 'Chespirito' no quiso. Ante esto, acudió directamente al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

“Quiero registrar un personaje porque le di vida, le puse el vestido, las pecas y se llamaba Chilindrina. Ahora quiero que se llame la Chilis”, declaró. Ante esto, las autoridades le preguntaron si había participado en la creación de todos los personajes. Al responder afirmativamente, le dijeron que podía registrar todos los personajes a su nombre, pero ella se negó. “Y yo dije: no, solo a la Chilindrina. Ahí me lo registraron”, sentenció la actriz y detalló que le habría parecido un abuso de su parte haber tomado los otros.

El piloto de 'Edgar Vivar' y 'la Chilindrina'

“Le dije a Chespirito: ‘Es mi guion, es lo que quiero hacer’”. Él lo aprobó y hasta le ofreció su oficina para grabar el piloto, que fue dirigido por Édgar Vivar. “Chespirito me dijo: ‘En cualquier momento entras al aire…’. Esperé dos años y no salía al aire”, comentó.

Cuando se encontró con un directivo, se enteró de la verdad: “Le pregunté: ‘A propósito, ¿por qué mi programa no entra al aire?’ Me respondió: ‘Porque Chespirito no quiere’”.

La amistad entre ambos se tornó tensa y, finalmente, dejaron de hablar. 'La Chilindrina' contó meses después que encontró a 'Chespirito' en Miami. Ambos se saludaron y él le confesó que se había distanciado por los comentarios y rumores difundidos por la prensa. 'Chespirito' le pidió a Florinda Meza el número de María Antonieta, pero esa llamada nunca se concretó.