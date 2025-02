Primer vistazo de Nicholas Galitzine como He-Man en la película live action de ‘Master of the Universe’

La película live action de He-Man se estrenaría en 2026 en Estados Unidos. Foto: AFP7Masters of the Universe

La película live action de He-Man se estrenaría en 2026 en Estados Unidos. Foto: AFP7Masters of the Universe

La producción de ‘Master of the Universe’, el live action basado en la icónica franquicia animada de los años 80, avanza en Londres. Las primeras imágenes del set muestran a Nicholas Galitzine caracterizado como el Príncipe Adam, personaje que, con la Espada de Grayskull, se convierte en He-Man. Estas fotografías han generado gran expectación entre los seguidores de la saga.

Según la cuenta de X (antes Twitter) de Deuxmoi, que filtró las imágenes del rodaje, Galitzine aparece con el cabello rubio y el característico atuendo de Adam. La transformación física del actor ha sido un tema central de conversación entre los fanáticos, quienes destacan su parecido con el personaje original.

Nicholas Galitzine sorprendió por su cambio físico para la película de He-Man

El actor Nicholas Galitzine ha sido captado en el set de ‘Master of the Universe’, luciendo el atuendo clásico del Príncipe Adam. En las fotografías compartidas por Deuxmoi, se le ve con una chaqueta rosa y botas altas, un look fiel al diseño original de la serie animada. En sus manos, sostiene la Espada de Grayskull, el icónico artefacto que le permite transformarse en He-Man.

De acuerdo con la información filtrada, el filme mostrará a Adam llegando a la Tierra tras separarse de su espada mágica. Años después, redescubre su verdadera identidad y asume el rol de He-Man para salvar Eternia de las fuerzas de Skeletor. La historia combinará elementos de fantasía y acción con un enfoque moderno.

El elenco de la película también cuenta con Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Idris Elba como Man-At-Arms, Alison Brie como Evil-Lyn y Morena Baccarin como la Hechicera. Con esta selección de actores, la adaptación busca mantener la esencia de la franquicia original mientras introduce una visión renovada.

Así se ve Nicholas Galitzine como He-Man en Masters Of The Universe. Foto: Deuxmoi

Master of the Universe será la película live action de He-Man

El live action de ‘Master of the Universe’, dirigido por Travis Knight y producido por Amazon MGM Studios, tiene previsto su estreno en cines el 5 de junio de 2026. Esta nueva adaptación busca revivir la popularidad de la franquicia de los años 80 y acercarla a nuevas generaciones.

La historia de He-Man, creada por Mattel, tuvo su primera adaptación en la serie animada ‘He-Man and the Masters of the Universe’ en 1983. Desde entonces, la saga ha contado con múltiples versiones, incluyendo una película de acción real en 1987 protagonizada por Dolph Lundgren. Sin embargo, esta nueva producción busca ofrecer una visión fiel al material original con los avances tecnológicos actuales.