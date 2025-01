'Squid Game' 3 en Estados Unidos: fecha de estreno, horario, capítulos y más de la exitosa serie coreana de Netflix

Netflix sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar la fecha de estreno de la tercera temporada de Squid Game (El juego del calamar), una de sus series más exitosas. La producción, que alcanzó gran popularidad con sus dos primeras temporadas, cuenta con Lee Jung-jae en el papel de Gi-hun como protagonista principal.

Es importante destacar que esta última entrega de la serie, que batió récords en Netflix, se estrenará apenas seis meses después de su temporada anterior, un hecho que podría sorprender a los usuarios.

¿Cuándo se estrenará 'Squid Game 3' en Netflix en EE. UU.?

La tercera y última temporada de 'Squid Game' se estrenará el 27 de junio de 2025, tan solo seis meses después del lanzamiento de la segunda temporada en diciembre de 2024. Este lanzamiento anticipado se debe a que ambas entregas fueron grabadas de forma consecutiva.

El niño gigante será el nuevo personaje de 'Squid Game 3'. Foto: Netflix

¿A qué hora se estrenará 'Squid Game' en Netflix Estados Unidos?

Aunque Netflix no ha confirmado la hora exacta, es común que los nuevos contenidos estén disponibles en la plataforma a las 12:00 a.m. hora del Pacífico (3:00 a.m. hora del Este) en Estados Unidos. Dado que te encuentras en Lima, Perú, y compartes la misma zona horaria que el Este de EE. UU., es probable que puedas acceder a la nueva temporada a partir de las 3:00 a.m. del 27 de junio de 2025.

¿Cuántos capítulos tendrás 'Squid Game 3?

La tercera y última temporada de 'Squid Game' tendrá entre cinco y seis episodios, aunque Netflix no ha confirmado oficialmente el número exacto de capítulos. Esta temporada busca dar cierre a la historia de Seong Gi-hun y la organización detrás de los juegos mortales.

¿De qué tratará 'Squid Game 3'?

La tercera temporada de 'El juego del calamar' se centrará en el desenlace de la historia de Seong Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae), quien busca desmantelar la siniestra organización detrás de los juegos mortales. Tras los eventos de las temporadas anteriores, Gi-hun se enfrentará a nuevos desafíos, incluyendo la posibilidad de regresar a los juegos para exponer sus secretos y a sus líderes.

La trama promete responder preguntas pendientes sobre el origen de los juegos, la identidad de los organizadores y las motivaciones ocultas detrás de esta peligrosa competición. También se espera la introducción de nuevos personajes, junto con giros inesperados que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos.

Además, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha insinuado que la temporada explorará temas de justicia, poder y supervivencia desde una perspectiva aún más profunda. ¿Estás interesado en más detalles o teorías sobre la trama?