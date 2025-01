Jon Maravilla, un patinador artístico estadounidense, se salvó de un trágico accidente aéreo gracias a su perro. La historia de cómo no pudo abordar el vuelo de American Airlines que chocó con un helicóptero del Ejército de EE. UU. ha conmocionado al país.

El incidente ocurrió cerca del Aeropuerto Reagan en Washington D.C. el jueves por la noche, cuando el vuelo 5342 de American Eagle, que transportaba a 60 personas, colisionó con un helicóptero militar. Maravilla, quien se encontraba en Wichita, Kansas, decidió no abordar el avión debido a que su mascota no cumplía con las restricciones de tamaño para viajar en cabina.

“Tragedia absoluta”, expresó Maravilla en sus redes sociales tras enterarse del accidente. Su decisión de realizar un viaje de 14 horas en auto hacia la capital resultó ser una elección que le salvó la vida.

Un viaje inesperado

Jon Maravilla reveló que la aerolínea no le permitió llevar a su perro en la cabina, lo que lo llevó a optar por un largo trayecto por carretera. Este viaje, que podría haber sido una simple molestia, se convirtió en una decisión crucial que lo mantuvo alejado del peligro. La noticia del accidente, que involucró a varios miembros de la comunidad de patinaje, ha dejado una profunda huella en el deporte.

La comunidad de patinaje en duelo

Según informes de The New York Times, alrededor de 14 patinadores, junto con sus entrenadores y padres, estaban a bordo del vuelo accidentado. U.S. Figure Skating confirmó que varios de sus miembros regresaban del Campamento Nacional de Desarrollo, que se llevó a cabo junto al Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en Wichita. La tragedia ha dejado a la comunidad de patinaje en un estado de luto y conmoción.

Reacciones y apoyo

La organización U.S. Figure Skating expresó su dolor por la tragedia y aseguró que seguirá monitoreando la situación. La noticia ha resonado en las redes sociales, donde muchos han compartido sus condolencias y apoyo a las familias afectadas por el accidente. La historia de Jon Maravilla, aunque trágica, resalta la importancia de la vida y las decisiones que, a veces, parecen insignificantes.