Avengers: Endgame: Tom Holland fue timado para que no suelte spoilers

Avengers: Endgame se estrenó hace unas semanas y sigue cosechando una exitosa taquilla a nivel mundial. La película que sirve como cierre a la Saga del Infinto es la más exitosa de Marvel Studios.

Sin embargo, antes de su estreno y durante su etapa de rodaje, los hermanos Russo fueron cautos al no revelar escenas claves a los actores, para que estas no se filtren.

Uno de ellos es Tom Holland, quién es conocido por soltar spoilers, por tal motivo los directores de la cinta lo engañaron con una de las escenas finales de la película.

En dicha escena se puede apreciar a Steve Rogers, Hulk, Nick Fury, entre otros. Tom Holland declaró que estaba muy emocionado en grabar la secuencia creyendo que era una boda.

"Llegué a la boda y pregunté: '¿Dónde está Robert?", continúa. "¡Pensé que era una boda! ¡Estaba tan emocionado!", declaró Holland.

Como una vez declararon los hermanos Russo, la escena del funeral siempre fue nombrada como "la boda". "Nunca nadie usó la palabra funeral para referirse a ella", reconocieron los directores.

"Fue un día interesante porque teníamos a todos estos actores juntos y de celebración, pero era por un tema complicado en esa escena. Además, la escena es uno de los grandes secretos de la película, por lo que teníamos que ser muy cuidadosos sobre ello.

El 90% de esos actores apareció y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Creían que estaban allí por una boda, así que tuvimos que decirles: 'Esto es lo que está ocurriendo...'. De nuevo, intentamos proteger la información. Si la gente no tiene esa información, es mucho más fácil que no cuenten las cosas de forma accidental", finalizaron Joe y Anthony Russo.