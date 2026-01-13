HOYSuscripcion LR Focus

'Cuadrilátero' queda fuera de los Goya 2026 y Perú se queda sin representación en la temporada internacional de premios

La película de Daniel Rodríguez Risco ha sido comparada con el estilo cinematográfico de Yorgos Lanthimos por cómo explora lo absurdo dentro de lo cotidiano.

La cinta nacional fue excluida de la lista final de los Goya 2026 Foto: Composición LR | 'Cuadrilátero' / Premios Goya

La película peruana 'Cuadrilátero' quedó fuera de competencia en la categoría de Mejor Película Iberoamericana para la 40 edición de los Premios Goya. La cinta, dirigida por Daniel Rodríguez Risco, no figura en la lista final de nominados. Con ello, el cine peruano queda fuera de la temporada internacional de premios y se pierde toda probabilidad de presencia para las producciones peruanas en el circuito internacional que premia el séptimo arte. La primera exclusión fue con 'Kinra', la cual, a finales del 2025, quedó fuera de la shortlist de la Academia.

La cinta compitió por la nominación junto a otras 14 largometrajes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Portugal, Venezuela, Bolivia y México, entre otros. Desde un inicio, ni 'Cuadrilátero' (representante para los Goyas) ni 'Kinra' (representante para el Oscar) han tenido una fuerte difusión entre el público y la crítica.

PUEDES VER: Estrenos de cine peruano en enero 2026: lista de películas y fechas de estreno

lr.pe

¿Qué películas sí fueron seleccionas para los Goya 2026?

El martes 13 de enero se publicó la lista oficial de los nominados en las 28 categorías de los Premios Goya, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona, España. Las películas nominadas en la categoría de Mejor Película Iberoamericana fueron: 'Belén' (Argentina), 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile), 'La piel el agua (Costa Rica), 'Manas' (Brasil) y 'Un poeta' (Colombia).

Cabe precisar que el largometraje de Daniel Rodríguez Risco obtuvo múltiples reconocidos internacionales; sin embargo, eso no fue suficiente para mantenerlo en carrera por los Goya 2026.

PUEDES VER: Carlos Orozco lanza feroz crítica a Bruno Ascenzo tras estreno de ‘Locos de amor 4’: 'El cine peruano necesita liberarse de ti'

¿De qué trata 'Cuadrilátero'?

La cinta nos introduce en la vida de Adriana, su esposo Alfredo y a sus dos hijas, cuya rutina está fuertemente marcada por una precisión casi militar, sin contemplación a los cambios. Sin embargo, todo cambia cuando se anuncia un nuevo embarazo. Cuando llega el quinto miembro, estalla un juego de poder y de exclusión: los cinco deben competir para asegurar uno de los cuatro espacios.

Desde su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Friburgo (FIFF) en marzo de 2024, 'Cuadrilátero' ha cosechado elogios y premios: fue ganadora del Premio Especial del Jurado y el Jurado Joven COMUNDO en Friburgo. También ha sido seleccionada en festivales como Biarritz, Sitges, Adelaide, Punta del Este, San Diego y Chicago. En FIXION Fest (Chile) ganó Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Actriz y Dirección de Arte y ha sido reconocida también en festivales en India, Francia y Estados Unidos.

