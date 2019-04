Game of Thrones 8x01: Primera víctima del Rey de la noche expuso a qué casa perteneció

Game of Thrones 8x01 nos presentó reencuentros y la llegada a Winterfell de Daenerys Targaryen junto con sus dragones. Si bien la presencia de los personajes principales del cast fueron el atractivo de este inicio de temporada, la sutil aparición del Night King sigue siendo muy comentada.

Winter is Coming (El invierno ha llegado) es solo el entremés de lo que será la última temporada de Juego de Tronos en HBO. Si bien el Rey la noche no hizo su gran ingreso en pantalla, sus acciones habrían expuesto su verdadera identidad o por lo menos eso creen los fans de la serie en redes sociales.

A medida que Game of Thrones 8x01 avanzaba, la historia nos mostró por qué el capítulo llevaba como nombre "Winter is Coming", el Rey de la noche y sus caminantes blancos estaban cada vez mas cerca de Winterfell y con una de las primeras muertes en pantalla nos lo hicieron saber.

Game of Thrones 8x01: Daenerys Targaryen y Jon Snow montando los dragones

En el primer episodio los fanáticos vieron como Ned Umber fue "asesinado" por los Caminantes Blancos; posteriormente su cuerpo fue descubierto en medio de un símbolo en espiral que estaba compuesto por varias extremidades. Cuando el adolescente "cobró vida", se conformó de inmediato que era un miembro más de los no muertos, la macabra escena, más allá de ser criticada en redes, dio pie al nacimiento de una nueva teoría.

Algunos seguidores de Game of Thrones están teorizando sobre los detalles del símbolo presentado, el cual ya hemos visto antes en la serie, ¿acaso se nos confirmó que el Rey de la noche fue anteriormente un Targaryen?

