Si tu perro te mordisquea suavemente las manos, no significa que quiera atacarte: veterinarios explican qué intenta comunicar con este gesto Es importante diferenciar entre mordiscos juguetones y señales de incomodidad. Un perro relajado muestra comportamientos diferentes a uno que busca distanciarse.

Este comportamiento puede ser una muestra de confianza, especialmente cuando el perro está relajado y busca compañía.

Este comportamiento puede ser una muestra de confianza, especialmente cuando el perro está relajado y busca compañía. Foto: Magnific

Los perros tienen distintas formas de comunicarse con las personas y no siempre recurren a los ladridos o movimientos de la cola. Algunos utilizan pequeños mordiscos con los dientes delanteros para interactuar con sus dueños, una conducta que puede sorprender, pero que no necesariamente indica agresividad.

Los veterinarios explican que estos mordisquitos pueden expresar afecto, ganas de jugar, búsqueda de atención o excitación. Para comprender qué intenta comunicar el animal, es importante observar su lenguaje corporal y las circunstancias en las que aparece este comportamiento.

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¿Qué significan los mordisquitos suaves de los perros?

Los pequeños mordiscos pueden ser una muestra de confianza, especialmente cuando está relajado y busca permanecer cerca de su dueño. También pueden representar una invitación al juego, tanto en cachorros como en animales adultos que utilizan la boca para iniciar una interacción.

En otros casos, el comportamiento responde a la búsqueda de atención o a un estado de excitación. Durante la dentición, los cachorros también pueden mordisquear con mayor frecuencia debido a las molestias en sus encías, por lo que necesitan objetos adecuados para masticar.

¿Cómo reconocer si los mordisquitos son una señal de incomodidad?

La postura y los movimientos del perro permiten identificar si disfruta del contacto o si quiere detenerlo. Un cuerpo relajado, movimientos naturales y una expresión tranquila suelen indicar comodidad, mientras que la rigidez, la inmovilidad o los intentos de apartarse son señales para interrumpir la interacción.

Si aumenta la fuerza de las mordidas, el animal gruñe o resulta difícil detener el comportamiento, no debe asumirse que está jugando. Los especialistas recomiendan ofrecer juguetes adecuados, retirar la atención cuando muerde las manos y evitar los castigos, ya que pueden deteriorar el vínculo con su familia.