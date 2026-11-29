Márama, Lil Silvio & El Vega, Joey Montana y más estrellas de la música brillaron en el ‘Lima Latin Pop Fest 3’ Más de 15 mil personas colmaron el Costa 21 para bailar y cantar en el mejor festival de música latina. La jornada incluyó presentaciones de Los Bacanos, Pasabordo y Joey Montana, quien homenajeó a las mujeres peruanas.

El 'Lima Latin Pop Fest' reunió a 12 mil fanáticos el sábado 28 de noviembre, destacando la actuación de la banda uruguaya Márama y el reencuentro de Dragón & Caballero.

El 'Lima Latin Pop Fest' reunió a 12 mil fanáticos el sábado 28 de noviembre, destacando la actuación de la banda uruguaya Márama y el reencuentro de Dragón & Caballero. Fotos: difusión.

“Siempre vendremos al Perú para comer, surfear y cantar”. Con ese entusiasmo se expresaron los integrantes de la agrupación uruguaya Márama, una de las figuras principales del cartel estelar que brilló la noche del sábado durante la tercera edición del festival 'Lima Latin Pop Fest'.

Alrededor de 12 mil fanáticos del género latino colmaron el Multiespacio Costa 21 para disfrutar de cada uno de los espectáculos programados. La jornada estuvo marcada por la euforia, el baile y un público que coreó de principio a fin los grandes éxitos de sus artistas predilectos.

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El Lima Latin Pop Fest tres hizo vibrar el Costa 21 con música urbana

El encargado de abrir el espectáculo fue el exponente peruano Josué Díaz, quien interpretó canciones como ‘Amor Loquito’, ‘Baby Tú Lo Sabes’ y sus estrenos más recientes, ‘Lo que tú me pidas’ y ‘Hola’. Acto seguido, tomó la posta el dúo ecuatoriano Rocko y Blasty, que conquistó a la audiencia con su característica fusión de ritmos urbanos, latinos y andinos a través de temas como ‘Besitos de colores’ y ‘Actor de telenovela’.

Uno de los momentos cumbre de la velada fue el esperado reencuentro, tras varios años, de Dragón & Caballero. Los referentes del romantic style desataron la fiesta al ritmo de clásicos como ‘Fruta Prohibida’ y ‘Se Siente Bien’.

La temperatura de la noche siguió subiendo con la presentación de Los Bacanos, quienes pusieron a bailar a los asistentes con ‘Sin querer’, ‘Noche bacana’, ‘Traicionera’ y ‘Te doy mi amor’. Por su parte, el dúo Pasabordo se ganó el cariño de los presentes al descender de la tarima para cantar y compartir de cerca con sus seguidores.

El artista panameño Joey Montana se convirtió en otra de las grandes sensaciones de la jornada, especialmente tras dedicar su repertorio a todas las mujeres peruanas emprendedoras y asegurar que se siente un peruano más, siempre es un agradecido con el Perú.

Asimismo, la banda Márama —una de las más aclamadas de la noche— aprovechó el espacio para agradecer el respaldo incondicional del público local desde su primera visita al país en 2014: “Ojalá que podamos venir muchas más veces y compartir con ustedes porque son un público muy bonito”, expresaron desde el escenario.

El cierre estuvo a cargo de Lil Silvio & El Vega, cuya presentación incluyó un momento inolvidable: una pedida de mano en pleno escenario que los artistas celebraron interpretando sus éxitos ‘Una declaración de amor’, ‘Te encontré’, ‘Eres’ y ‘Tienes la magia’.

El cierre memorable estuvo a cargo de Lil Silvio & El Vega, quienes protagonizaron una pedida de mano en el escenario.

De esta manera concluyó la tercera entrega del ‘Lima Latin Pop Fest’, evento que reafirma su posición como una de las citas musicales más relevantes del Perú y la región, y brindó una velada llena de energía, nostalgia y canciones que han dejado huella en distintas generaciones.