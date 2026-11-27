Una familia ancashina descubre restos óseos, cerámicas y estructuras de piedra mientras trabajaba en su terreno de cultivo Alertadas por los pobladores, las autoridades intervinieron en el lugar. Recuperaron bienes patrimoniales y comenzaron una evaluación del posible sitio histórico.

Una jornada de trabajo agrícola terminó con un hallazgo arqueológico en el sector de Pampamaca, ubicado en el distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, en Áncash. Una familia que realizaba excavaciones en su terreno encontró restos humanos, fragmentos de cerámica y estructuras de piedra que motivaron la intervención de las autoridades culturales y policiales.

El descubrimiento fue comunicado por los pobladores, lo que permitió coordinar una inspección en la zona. Los elementos encontrados despertaron el interés de los especialistas por sus posibles características funerarias y la posibilidad de que el terreno forme parte de un antiguo espacio arqueológico.

Restos óseos hallados durante una jornada agrícola en Áncash. Foto: Difusión

Restos humanos y piezas de cerámica

Según la información difundida por la Comisaría PNP de Marcará, los vestigios aparecieron mientras una familia realizaba trabajos agrícolas en sus terrenos. Durante las excavaciones, sus integrantes encontraron restos óseos y fragmentos de cerámica que alertaron sobre la posible presencia de materiales de valor patrimonial.

Aún se desconoce la antiguedad y procedencia del vestigio arqueológico. Foto: Difusión

Tras conocer lo ocurrido, el comisario de Marcará, alférez PNP Henry Gama, comunicó el hallazgo a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash para solicitar la intervención de los especialistas.

Entre los elementos identificados también figuraban piedras relacionadas con estructuras funerarias. La presencia conjunta de estos materiales llevó a las autoridades a realizar una evaluación del terreno y atender el descubrimiento reportado por los vecinos.

Inspección de las autoridades

La intervención contó con representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y del Museo Arqueológico de Áncash. También participaron efectivos de la Comisaría PNP de Marcará y agentes de la Policía de Turismo de Huaraz.

Durante las diligencias, las autoridades recuperaron bienes patrimoniales y atendieron el hallazgo de los restos humanos, las cerámicas y las estructuras de piedra.

Según el reporte policial, las características de estos vestigios permiten considerar que el terreno podría corresponder a un antiguo espacio arqueológico. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una identificación definitiva del lugar.

Tampoco se ha precisado a qué periodo histórico pertenecen los materiales encontrados ni cuál sería su antigüedad. Estos aspectos requieren una evaluación especializada que permita determinar su procedencia y características.