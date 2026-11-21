Científicos encuentran antiguas 'supermontañas' del tamaño del Himalaya bajo la capa de hielo de la Antártida Un estudio reveló cómo estas gigantescas montañas se formaron hace millones de años y por qué su desgaste pudo favorecer el desarrollo de nuevas formas de vida en la Tierra.

Un sistema de gigantescas montañas que permaneció oculto durante millones de años acaba de revelar parte de la historia geológica de la Antártida. Un equipo internacional de científicos identificó las raíces erosionadas de antiguas cordilleras que habrían alcanzado dimensiones comparables a las del Himalaya y que se formaron cuando el continente todavía integraba el supercontinente Gondwana.

El hallazgo, realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia (ANU) y el Centro Alemán de Investigación en Geociencias GFZ, fue publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters. Además de reconstruir un episodio de la formación del continente, el estudio plantea que la erosión de estas montañas pudo contribuir a cambios ambientales relacionados con la evolución de las primeras formas de vida complejas.

Ubicación de los sitios de perforación oceánica científica y de extracción de testigos de sedimentos. Foto: Earth and Planetary Science Letters

¿Cómo encontraron las supermontañas ocultas bajo el hielo antártico?

La investigación enfrentó una dificultad importante: más del 99,5% de la Antártida está cubierto por una gruesa capa de hielo, por lo que los científicos no podían examinar directamente las rocas del antiguo sistema montañoso. En su lugar, analizaron sedimentos recuperados mediante perforaciones oceánicas realizadas en los márgenes del continente.

El equipo examinó 1.712 diminutos granos de circón, un mineral capaz de conservar información sobre las condiciones y el momento en que se formaron las rocas. Su composición química permitió reconstruir la antigüedad y el origen de los materiales, hasta identificar las raíces profundamente enterradas de aquellas enormes cordilleras.

Los resultados indican que estas montañas surgieron hace entre 650 y 450 millones de años, durante la formación de Gondwana. En ese periodo, la Antártida colisionó con territorios que hoy corresponden a India y África, en uno de los mayores episodios de formación montañosa que afectaron al continente.

¿Qué relación tuvieron estas montañas con la evolución de la vida?

La importancia del descubrimiento no se limita a la geología. Según Ian Campbell, profesor emérito de la ANU y coautor del estudio, la rápida erosión de estas enormes elevaciones desempeñó un papel importante en los cambios ambientales de aquella época.

Reconstrucción de Gondwana que resalta los bloques centrales. Foto: Earth and Planetary Science Letters

Las rocas desgastadas liberaron grandes cantidades de nutrientes que llegaron hasta los océanos. Al mismo tiempo, este proceso contribuyó a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera y aumentar las concentraciones de oxígeno.

Estos cambios ayudaron a crear condiciones favorables para la aparición de los primeros organismos con esqueletos duros, hace aproximadamente 539 millones de años. También estuvieron relacionados con la explosión cámbrica, un periodo caracterizado por un aumento repentino de la diversidad animal.

¿Qué otros secretos esconde el relieve bajo la Antártida?

El descubrimiento se suma a otro avance publicado en enero de 2026 en la revista Science. Mediante un nuevo mapa de alta resolución, investigadores identificaron 71.997 elevaciones subglaciales que no aparecían en modelos anteriores, además de cordilleras escarpadas y antiguos canales fluviales.

Uno de estos canales, ubicado en la cuenca subglacial de Maud, alcanza casi 400 kilómetros de longitud. Estas estructuras también tienen importancia para comprender el comportamiento actual del hielo.

Las colinas y montañas aumentan la fricción y pueden ralentizar el desplazamiento de los glaciares. En cambio, los valles profundos orientados hacia el océano pueden facilitar su avance y acelerar la pérdida de hielo. Conocer estas características permitirá mejorar las proyecciones sobre el futuro aumento del nivel del mar.