Misteriosos terremotos ocurren con la precisión de un reloj en el Pacífico: científicos creen finalmente saber por qué Los sismólogos descubrieron "frenos" naturales submarinos que impiden que una falla desencadene terremotos aún mayores.

Desde hace más de 30 años, los científicos estudian por qué ciertos terremotos ocurren cada cinco o seis años y alcanzan magnitudes similares. Una investigación publicada en Science acaba de encontrar una posible explicación a este fenómeno en una falla submarina.

El estudio se centró en la falla transformante de Gofar, ubicada en el océano Pacífico, al oeste de Ecuador. Allí, los investigadores identificaron unas estructuras subterráneas que funcionan como frenos naturales y limitan el tamaño de los sismos. Su funcionamiento estaría relacionado con el ingreso de agua de mar en las fracturas de las rocas, un proceso que modifica la presión y dificulta que la falla siga desplazándose.

¿Por qué la falla de Gofar produce terremotos cada cinco o seis años?

La falla de Gofar marca el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Nazca, que se deslizan lateralmente a una velocidad aproximada de 140 milímetros al año. Desde que comenzaron los registros completos en 1995, esta zona ha generado terremotos de magnitud 6 aproximadamente cada cinco o seis años.

Las zonas de barrera alrededor de la falla pueden actuar como amortiguador, estabilizando momentáneamente la roca. Foto: Science Advances

Esta regularidad llamó la atención de los especialistas, que durante décadas intentaron comprender por qué estos movimientos ocurrían de manera tan predecible, a diferencia de los sismos registrados en otras fallas del planeta.

Para investigar el fenómeno, equipos científicos realizaron dos experimentos: uno en 2008 y otro entre 2019 y 2022. En ambos casos instalaron sismómetros en el fondo marino, capaces de registrar los movimientos de la corteza y detectar miles de pequeños terremotos alrededor de dos grandes sismos.

Los resultados mostraron que dos segmentos de la falla presentaban un comportamiento parecido y compartían unas estructuras que ayudan a controlar la actividad sísmica.

¿Cómo funcionan las barreras naturales que limitan el tamaño de los terremotos?

Los investigadores descubrieron que estas barreras están formadas por redes complejas de pequeñas fracturas. Su función es absorber numerosos movimientos menores que ocurren antes de los terremotos principales.

El mecanismo que explica su funcionamiento se conoce como fortalecimiento por dilatancia. Durante los grandes sismos, las rocas que rodean estas estructuras se expanden y permiten que más agua de mar ingrese en sus grietas. Este proceso modifica la presión interna y provoca que las rocas se bloqueen, lo que dificulta que continúen deslizándose.

De esta manera, las barreras actúan como frenos que limitan el desplazamiento de la falla y evitan que los terremotos alcancen dimensiones mayores.

"Estas barreras no son simplemente características pasivas del paisaje. Son partes activas y dinámicas del sistema de fallas, y comprender cómo funcionan cambia nuestra manera de pensar sobre los límites de los terremotos en estas fallas", explicó Jianhua Gong, sismólogo de la Universidad de Indiana.

El descubrimiento podría mejorar los modelos de terremotos

Aunque el estudio se concentró en la falla de Gofar, sus resultados podrían ayudar a comprender otros sistemas submarinos. Los especialistas han observado que los terremotos de varias fallas transformantes oceánicas suelen ser más pequeños de lo que cabría esperar por las características geológicas de estas regiones.

Por ello, consideran que otras fallas podrían tener barreras similares, siempre que presenten redes de fracturas y condiciones que permitan la infiltración de agua. Futuras investigaciones, incluso mediante perforaciones en el fondo marino, podrían ayudar a comprobarlo.

Los científicos también señalaron que los experimentos prolongados son fundamentales para estudiar estos fenómenos y comprender cómo se producen los grandes movimientos.

"Estas observaciones ofrecen nuevos conocimientos sobre la física de los terremotos y proporcionan restricciones sólidas para los modelos numéricos", escribieron los investigadores en el estudio.

El hallazgo no permite predecir cuándo ocurrirán los próximos sismos, pero ofrece una nueva explicación sobre por qué algunos terremotos submarinos mantienen ciclos tan regulares.