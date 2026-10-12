Un planeta del tamaño de la Tierra, similar a los de Star Wars, podría sobrevivir con 2 soles a tan solo 16 años luz

Un nuevo estudio sobre el sistema binario 70 Ophiuchi (70 Oph AB) plantea que un planeta con una masa similar a la Tierra podría mantener una órbita estable dentro de la zona habitable de una de sus estrellas. Ambos astros están a unos 16 años luz.

Este mundo es potencialmente similar a Tatooine de la película 'Star Wars', que se muestra como un cuerpo celeste que orbita entre dos estrellas. El análisis publicado en The Astrophysical Journal también descartó planetas gigantes con una masa igual o superior a la de Júpiter hasta unas cinco unidades astronómicas de la estrella principal. Sin embargo, los mundos terrestres aún están por debajo del límite de detección.

Un sistema con dos estrellas a 16 años luz

70 Oph AB está formado por dos estrellas enanas de tipo K, con cerca del 88% y 73% de la masa solar. Los cálculos del equipo sitúan su edad posible en unos 3.000 millones de años. William Herschel reconoció su naturaleza binaria hace casi 250 años. El equipo reunió mediciones de velocidad radial recientes y registros de un siglo, con datos de ocho instrumentos.

El sistema estelar binario 70 Oph AB se puede observar cerca del centro de esta imagen. Foto: Observatorio Naval de EE. UU.

“Podrías imaginar que esa segunda estrella entra como una bola de demolición y hace imposible que un planeta del tamaño de la Tierra sobreviva en la zona habitable. Pero estas simulaciones muestran que no necesariamente es así”, explicó Stephen Kane, astrofísico de la Universidad de California en Riverside.

Las simulaciones muestran que un planeta terrestre podría ser estable

Los investigadores lograron una precisión superior a 1 metro por segundo en la velocidad radial, una técnica que permite detectar pequeños cambios en el movimiento de una estrella causados por la gravedad de otro cuerpo. Después, incorporaron señales planetarias artificiales a los datos y simularon planetas terrestres en 2.000 distancias. El análisis cubrió 10 millones de años.

Tatooine es una planeta de la ciencia ficción que orbita a dos estrellas. Foto: LucasFilm/StarWars/Disney

“Calculamos los límites de la zona habitable alrededor de la estrella principal. Luego comprobé si un planeta con la masa de la Tierra podía mantener una órbita estable a diferentes distancias dentro de esa zona”, dijo Skylar D'Angiolillo, investigador de la UCR. Los resultados mostraron que existen órbitas estables dentro de la zona habitable.

El sistema no tiene gigantes como Júpiter, pero aún puede esconder mundos terrestres

El estudio descartó planetas con una masa similar o superior a la de Júpiter hasta unas cinco unidades astronómicas de la estrella principal. En 1855, William Jacob afirmó que 70 Oph AB tenía un planeta, pero su propuesta no resistió el análisis posterior.

Una señal más reciente parecía compatible con un planeta gigante. “Estamos descubriendo que no existe un planeta del tamaño de Júpiter, pero también estamos abriendo el capítulo más reciente de este sistema histórico”, señaló Yiting Li, astrónoma de la Universidad de Michigan y autora principal del estudio.

“En general, nuestros resultados demuestran que es posible que el sistema 70 Oph albergue planetas en órbitas de tipo S alrededor de la estrella principal, incluidos planetas terrestres en órbitas estables dentro de la región (de la zona habitable)”, concluyen los investigadores.

“Si los sistemas binarios estelares pueden albergar planetas similares a la Tierra, 70 Oph es uno de los mejores lugares para buscar”.