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Ciencia

Astrónomos descubren una estructura geométrica de 10 lados que gira en la atmósfera de Saturno

La extraña formación se desplaza a unos 10 kilómetros por hora y se ubica en el polo opuesto al famoso hexágono de Saturno.

Los científicos encontraron una nueva estructura geométrica en el polo sur de Saturno. Foto: AdobeStock
Los científicos encontraron una nueva estructura geométrica en el polo sur de Saturno. Foto: AdobeStock
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El telescopio espacial Hubble confirmó una estructura de diez lados alrededor del polo sur de Saturno, por su extraordinaria regularidad. El patrón, asociado a una corriente en chorro, supera los 16.700 kilómetros en uno de sus lados y presenta un comportamiento distinto al hexágono del hemisferio norte.

Los investigadores consideran que este hallazgo puede aportar pistas sobre la dinámica de los gigantes gaseosos. La estructura ya estaba presente en imágenes de Hubble de 2023 y pudo surgir entre 2017 y ese año, aunque su fecha exacta de origen permanece sin determinar, según el estudio publicado en Science Advances.

Proyección polar del hemisferio sur de Saturno a partir de datos del Hubble, que revela el decágono. Foto: NASA, ESA, A. Sánchez-Lavega

Proyección polar del hemisferio sur de Saturno a partir de datos del Hubble, que revela el decágono. Foto: NASA, ESA, A. Sánchez-Lavega

¿Cómo apareció la estructura de diez lados en Saturno?

La formación decagonal quedó confirmada cuando el polo sur de Saturno volvió a quedar visible desde nuestro planeta. La inclinación del planeta había mantenido esa región fuera de una buena perspectiva por años. Las imágenes posteriores, junto con observaciones terrestres, permitieron definir mejor sus diez vértices.

Observaciones del Hubble que muestran la aparición del decágono polar sur de Saturno entre 2023 y 2025. Foto: Sánchez-Lavega

Observaciones del Hubble que muestran la aparición del decágono polar sur de Saturno entre 2023 y 2025. Foto: Sánchez-Lavega

Los científicos no describen el fenómeno como una tormenta convencional, sino como una onda atmosférica vinculada a una corriente en chorro. La estructura atraviesa capas de la atmósfera y presenta una dinámica inusual. Sus vértices cambian de posición y el patrón se desplaza hacia el este a unos 10 kilómetros por hora. Modelos de dinámica de fluidos plantean que una perturbación repetitiva en la corriente o la influencia de un vórtice situado al norte podrían explicar su origen, aunque ninguna hipótesis está confirmada.

¿En qué se diferencia el decágono del famoso hexágono de Saturno?

El contraste más llamativo aparece en su estabilidad. Las sondas Voyager detectaron el hexágono del polo norte a comienzos de la década de 1980, y la misión Cassini permitió estudiarlo con detalle. Esa figura permanece casi fija y se ha mantenido por más de cuatro décadas.

El decágono, en cambio, parece mucho más dinámico. Sus vértices presentan desplazamientos y su forma puede cambiar. Leigh Fletcher, de la Universidad de Leicester, midió los vientos asociados mediante el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile. "Saturno todavía tiene la capacidad de sorprendernos", señaló.

Agustín Sánchez-Lavega, de la Universidad del País Vasco y autor del estudio, destacó que la comparación entre ambos polos permitirá estudiar mejor el clima de los gigantes gaseosos. "Queremos saber por qué" este fenómeno, aparentemente único, adopta una geometría tan particular.

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