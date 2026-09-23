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Ciencia

Un hombre que buscaba anillas para paloma con su detector de metales encontró un tesoro de adornos de oro y hachas de cobre de hace 4.000 años

Las herramientas de cobre son las piezas más antiguas y muestran similitudes con objetos de la Edad del Bronce.

Imágenes de la colección de anillas de paloma del responsable del hallazgo. Foto: Springer Nature
Imágenes de la colección de anillas de paloma del responsable del hallazgo. Foto: Springer Nature
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En 2020, un hombre que buscaba anillas de palomas con un detector de metales encontró un antiguo tesoro bajo tierra en la comuna de Cocoșești, Rumania. El sujeto localizó junto a la base de un árbol, a unos 30 centímetros de profundidad, dos hachas de cobre, tres anillos de oro para el cabello unidos por cadenas y una pieza con 54 cuentas de oro.

Los investigadores estudiaron la composición, fabricación y estado de las piezas. Los resultados sitúan el depósito, conocido como tesoro de Cocoșești, en el final del III milenio a. C., aunque algunos objetos que lo integran podrían ser más antiguos.

¿Cómo la búsqueda de anillos para palomas desenterró un tesoro de hace 4.000 años?

El estudio publicado en Archaeological and Anthropological Sciences detalla la composición del tesoro. Los arqueólogos examinaron primero las piezas a simple vista y después aplicaron técnicas científicas para conocer sus materiales y características.

El tesoro de Cocoșești: hachas de cobr, anillos de oro para el cabello y cuentas de oro. Foto: Springer Nature

El tesoro de Cocoșești: hachas de cobr, anillos de oro para el cabello y cuentas de oro. Foto: Springer Nature

La investigación permitió reconstruir parte de la disposición original. Las dos hachas estaban juntas sobre sus lados anchos y planos, con una orientación norte-sur. Por encima se encontraban los adornos de oro. Sin embargo, como el sujeto no retiró todas las piezas de forma completa, los especialistas no pudieron establecer con precisión la posición original de cada ornamento. Tampoco detectaron señales de una alteración humana posterior correspondiente a la época del enterramiento.

Investigadores recuperaron nueve cuentas de oro

El equipo regresó al lugar con detectores de metales para comprobar si quedaban objetos en el terreno. Primero recuperaron tres cuentas de oro entre la tierra que el hombre ya había retirado. Después retiró y tamizó más de 50 kilogramos de suelo del área próxima al hallazgo. Ese proceso permitió localizar otras seis piezas.

Detalles de las cuentas de oro descubiertas en Rumania. Foto: Springer Nature

Detalles de las cuentas de oro descubiertas en Rumania. Foto: Springer Nature

En total, la investigación añadió nueve cuentas al conjunto. Los especialistas también recurrieron a análisis no invasivos, como la fluorescencia de rayos X, para determinar la composición elemental de los objetos. El examen permitió aportar información sobre las materias primas, las técnicas de fabricación y las huellas de uso, además de ayudar a comprender el contexto arqueológico del depósito.

Las hachas de cobre podrían ser los objetos más antiguos del tesoro

Las dos hachas de cobre parecen ser las piezas más antiguas del conjunto. Su forma presenta similitudes con ejemplares asociados a mediados del III milenio a. C. Además, ambas fueron elaboradas con cobre con bajo contenido de arsénico, una característica vinculada con hachas de este tipo de periodos tempranos de la Edad del Bronce.

Los anillos de oro y las cuentas serían incorporaciones posteriores, según sus paralelos arqueológicos y su composición metálica. Por ello, los investigadores consideran que el tesoro fue enterrado, con mayor probabilidad, hacia el final del III milenio a. C. La combinación de hachas de cobre y ornamentos de oro resulta poco frecuente en la región carpato-danubiana durante ese periodo.

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