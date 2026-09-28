En 1956, un biólogo anilló un ave marina en una isla del Pacífico: 70 años después, el pájaro seguía regresando a su colonia

En diciembre de 1956, el biólogo Chandler Robbins colocó una anilla en la pata de un ave marina en el atolón de Midway, en el Pacífico. No podía saber entonces que aquel registro permitiría identificar al mismo animal casi siete décadas después. Se trataba de Wisdom, una hembra de albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis) que en 2025 tenía unos 75 años.

La especie rara vez supera las cuatro décadas, pero Wisdom continúa vinculada a la colonia donde fue identificada por primera vez. El Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles informó que el ave volvió a Midway en noviembre de 2025 para otra temporada reproductiva. A sus 74 años, además, había conseguido criar un polluelo, un hecho excepcional para una especie en la que cada pareja suele sacar adelante una sola cría por año.

Un récord de longevidad que desafía las estadísticas

El 10 de diciembre de 1956, Robbins colocó la anilla a Wisdom cuando tenía al menos cinco años, edad en la que los albatros de Laysan alcanzan la madurez reproductiva. El propio investigador volvió a identificarla y colocarle otra anilla en 2002. Desde entonces, cada nuevo registro ha permitido ampliar el récord de longevidad conocido para un ave silvestre.

Wisdom con uno de sus polluelos, marzo de 2011. Foto: Wikimedia/John Klavitter/Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.

Durante su extensa vida, Wisdom habría puesto entre 50 y 60 huevos y criado hasta 30 polluelos que alcanzaron la etapa de vuelo. Los albatros pasan gran parte de su existencia en el océano y poseen alas de casi dos metros, adaptadas para recorrer grandes distancias con poco esfuerzo. En tierra, su desplazamiento resulta mucho más torpe y necesitan correr frente al viento para despegar.

El ave consigue una nueva pareja

Los albatros de Laysan suelen establecer vínculos duraderos. Cada temporada reproductiva, las parejas se reencuentran en la colonia y realizan una compleja exhibición con movimientos, sonidos y golpes de pico. Wisdom mantuvo durante años una relación con un macho llamado Akeakamai, cuya presencia no se registra desde 2021.

En noviembre de 2025, la hembra apareció junto a un nuevo compañero identificado con la anilla EX25. El macho llegó a Midway el 25 de noviembre de ese año. En enero, Wisdom había logrado sacar adelante un polluelo a los 74 años. Los padres se turnan para incubar el único huevo durante más de dos meses y después alimentan a la cría con alimento regurgitado.

Un guardián para todo el atolón

La presencia de Wisdom también ofrece información sobre la reproducción y el envejecimiento de los albatros. Su regreso periódico permite a los especialistas observar hasta qué edad un ejemplar puede conservar su capacidad reproductiva.

Midway alberga cientos de miles de parejas de albatros en una superficie reducida. Sin embargo, el atolón enfrenta amenazas como el aumento del nivel del mar y la contaminación por plástico. Los adultos pueden llevar fragmentos de este material a sus crías, que los ingieren al confundirlos con alimento.