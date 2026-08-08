Científicos espaciales proponen usar perros robots para proteger la estación de investigación lunar de China

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China contempla un futuro en el que los astronautas no estarán solos sobre la superficie lunar. Investigadores de la Academia de Tecnología Espacial, principal desarrolladora de naves espaciales del país, plantearon una estrategia con robots cuadrúpedos capaces de patrullar el terreno, detectar peligros y ayudar a localizar rocas de interés científico.

El concepto contempla una tripulación de tres astronautas y varios robots en las estaciones espaciales, explica un informe de SCMP. Mientras uno de los exploradores dirigiría dos perros robot sobre el terreno, otro recogería muestras y realizaría trabajos científicos. El tercer integrante permanecería dentro de un vehículo presurizado del tamaño de una furgoneta, desde donde coordinaría la misión y asumiría el control de otras máquinas cuando fuera necesario.

Los robots acompañarían a los astronautas durante la exploración lunar

Los robots tendrían funciones que irían mucho más allá de la exploración. Su diseño permitiría inspeccionar zonas antes de que los astronautas ingresen en ellas, localizar posibles obstáculos y apoyar las tareas científicas sobre el suelo lunar. Esta capacidad resultaría especialmente útil en un entorno donde un error puede comprometer una misión y donde las condiciones son muy diferentes a las de la Tierra.

Los investigadores plantean que las futuras expediciones dependerán de la combinación entre decisiones tomadas por los astronautas y máquinas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma. Los robots también podrían asumir labores rutinarias dentro de una instalación, como inspecciones, limpieza, control del aire y la temperatura, cuidado de plantas e incluso preparación de alimentos. El proyecto contempla además sistemas capaces de conversar con la tripulación y ofrecer compañía durante periodos prolongados de aislamiento.

Robots buscarán recursos en la Luna

La propuesta concede a las máquinas un papel esencial en la búsqueda y aprovechamiento de recursos lunares. Entre sus posibles tareas aparece la localización de hielo de agua, además de la exploración de minerales y otros materiales que podrían resultar útiles para una futura presencia humana.

El polo sur lunar concentra especial interés debido a la posible existencia de depósitos de hielo en regiones que permanecen en sombra. China tiene prevista para agosto de 2026 la misión no tripulada Chang’e-7, cuyo objetivo incluye estudiar esa zona y buscar indicios de agua. El hallazgo de este recurso tendría gran importancia para futuras expediciones, ya que podría servir como materia prima para sostener actividades humanas en la Luna.

China prepara una base lunar

El proyecto de robots aparece vinculado a los planes de China para construir la Estación Internacional de Investigación Lunar, una instalación científica de largo plazo que el país desarrolla junto con Rusia y otros socios internacionales. Pekín pretende enviar astronautas a la Luna antes de 2030 y contempla una primera etapa de la estación hacia 2035.

Según la planificación descrita por los investigadores, esa instalación podría ampliar sus capacidades hasta convertirse en un complejo mucho mayor hacia 2045, con una estación situada en la órbita lunar. Antes de alcanzar ese escenario, las máquinas tendrán que superar importantes dificultades. A diferencia de los sistemas terrestres, los robots dispondrán de pocos ejemplos reales para entrenar su inteligencia artificial. Además, la superficie lunar carece de la infraestructura digital disponible en la Tierra, por lo que las futuras expediciones deberán crear sistemas propios de comunicación y navegación.