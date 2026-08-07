La NASA le da otro año más de vida a la sonda Voyager 2 con una maniobra arriesgada del “Big Bang”

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La NASA anunció el último miércoles que apagó varios dispositivos de alto consumo energético de la sonda Voyager 2 para prolongar su vida útil. En una actualización, la agencia explicó que los controladores de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) activaron alternativas de menor consumo y ajustaron el funcionamiento de algunos sistemas para mantener la nave a una temperatura adecuada.

La Voyager 2 obtiene electricidad mediante un generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG), que convierte en energía el calor producido por la desintegración del plutonio. Sin embargo, este sistema pierde potencia gradualmente con el paso del tiempo. Durante sus casi 50 años de misión, la sonda ha perdido alrededor de cuatro vatios de capacidad eléctrica cada año, por lo que han tenido que apagar distintos instrumentos y sistemas para conservar energía y prolongar sus operaciones científicas.

La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977, dieciséis días antes que la Voyager 1, que despegó el 5 de septiembre. Aunque partió primero, Voyager 2 siguió una trayectoria que le permitió visitar los cuatro planetas gigantes del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Voyager 1, en cambio, llegó antes a Júpiter y Saturno y, en agosto de 2012, se convirtió en la primera nave espacial en atravesar la heliopausa y entrar en el espacio interestelar. Voyager 2 hizo lo mismo en noviembre de 2018.

Concepto artístico de la Voyager en vuelo. Foto: NASA

Una maniobra para ahorrar energía

La Voyager 2 fue equipada originalmente con diez instrumentos científicos, pero actualmente solo 3 permanecen operativos. El 9 de julio, los ingenieros del JPL realizaron una maniobra de ahorro energético conocida como Big Bang, diseñada para reducir el consumo sin comprometer el funcionamiento de los sistemas esenciales de la nave.

La operación consistió en apagar dos calentadores dedicados y una grabadora de cinta digital que permanecía encendida únicamente para aportar calor. Con estas medidas, la NASA espera disponer de suficiente energía para mantener activos los tres instrumentos científicos de Voyager 2 durante al menos un año adicional.

"Sin la actividad Big Bang, la misión habría tenido que apagar otro instrumento de la Voyager 2 antes de finales de 2026. El ahorro debería proporcionar energía para mantener sus tres instrumentos en funcionamiento durante al menos un año más", señaló la NASA.

La agencia también tiene previsto realizar una maniobra similar en Voyager 1 durante los próximos meses. La sonda actualmente conserva dos instrumentos científicos operativos, después de que la misión haya ido apagando otros equipos para hacer frente a la disminución progresiva de energía.

Las sondas siguen enviando señales desde el espacio interestelar

Mantener con vida a las Voyager supone un desafío que va mucho más allá de conservar sus instrumentos científicos. Las naves necesitan mantener sus antenas orientadas hacia la Tierra para poder recibir órdenes y transmitir los datos recopilados durante su viaje. Además, algunos sistemas deben conservar una temperatura adecuada debido al frío extremo del espacio interestelar.

En agosto de 2026, Voyager 1 se encontraba a más de 25.500 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que Voyager 2 estaba a más de 21.400 millones de kilómetros. Debido a estas enormes distancias, una señal de radio tarda alrededor de 20 horas en llegar hasta Voyager 2 y otras 20 horas en regresar a la Tierra.

La distancia de Voyager 1 seguirá aumentando hasta alcanzar un nuevo hito el 18 de noviembre de 2026, cuando se encontrará aproximadamente a un día luz de nuestro planeta. A partir de entonces, una señal tardará cerca de 24 horas en viajar desde la Tierra hasta la sonda, mientras que una comunicación de ida y vuelta requerirá unas 48 horas.