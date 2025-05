Efectos de la cerveza en la próstata: verdades y mitos explicados por un especialista

El doctor Francisco Javier Usubillaga, urólogo colombiano, advierte en su sitio web oficial que el consumo habitual de cerveza está vinculado a un aumento en el riesgo de padecer problemas en la próstata, como la prostatitis. Esta inflamación puede ocasionar molestias importantes en quienes la sufren. Asimismo, investigaciones científicas han relacionado el abuso del alcohol, incluyendo la cerveza, con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Aunque las conclusiones no son definitivas, el especialista recomienda tomar en cuenta esta posible conexión.

Además, el consumo frecuente de cerveza puede estar ligado a la disfunción eréctil, otro trastorno que, según el doctor Usubillaga, afecta negativamente tanto la vida sexual como el bienestar general de los hombres.

Pese a estas advertencias, el especialista no sugiere eliminar por completo el consumo de cerveza. Su recomendación se centra en el equilibrio: beber con moderación no debería representar un riesgo considerable para la próstata. En este sentido, aclara que la ingesta ocasional de alcohol, siempre que sea en cantidades moderadas, no tendría un impacto grave en la salud prostática.

El urólogo Francisco Javier Usubillaga aconseja mejorar nuestra salud bebiendo con moderación. Foto: Centro Médico Imbanaco

Para quienes desean seguir disfrutando de esta bebida sin comprometer su salud, el médico aconseja complementar ese consumo moderado con hábitos saludables: una alimentación balanceada, actividad física regular y chequeos médicos periódicos.

En resumen, el consumo excesivo de cerveza podría implicar ciertos riesgos para la próstata, pero no es necesario renunciar completamente a esta bebida. La combinación de responsabilidad en el consumo y un estilo de vida saludable parece ser, según el Dr. Usubillaga, la mejor estrategia para preservar la salud prostática sin dejar de disfrutar de una cerveza de vez en cuando.