HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Los científicos temen que aún habrían graves consecuencias: un asteroide masivo pasará pronto muy cerca de la Tierra

Durante este acercamiento, se espera que la gravedad de nuestro planeta pueda causar alteraciones en el objeto espacial.

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Foto: ESA
El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Foto: ESA
Escuchar
Resumen
Compartir

En abril de 2029, el asteroide 99942 Apophis pasará a menos de 32.000 kilómetros de la Tierra, pero a una distancia corta en términos astronómicos. La roca espacial mide unos 370 metros de longitud y su trayectoria ya ha sido calculada con gran precisión. Los análisis disponibles indican que no representa una amenaza inmediata para nuestro planeta.

El interés científico reside en lo que ocurrirá durante ese acercamiento. La gravedad terrestre puede modificar algunas características de Apophis y ofrecer una oportunidad única para estudiar su estructura. Sin embargo, un estudio publicado en The Planetary Science Journal advierte que la basura espacial podría interferir con las observaciones y dificultar la interpretación de los cambios que sufrirá el asteroide.

La gravedad de la Tierra afectaría al asteroide Apophis

El paso de Apophis permitirá observar cómo responde un asteroide de gran tamaño ante la intensa influencia gravitatoria de la Tierra. Los científicos esperan posibles cambios en su rotación, además de deslizamientos de material e incluso movimientos sísmicos en su superficie. Estas alteraciones podrían aportar pistas sobre las capas que permanecen ocultas bajo el exterior de la roca.

La trayectoria prevista de Apophis la lleva inofensivamente más allá de la Tierra y la Luna. Foto: ESA

La trayectoria prevista de Apophis la lleva inofensivamente más allá de la Tierra y la Luna. Foto: ESA

Dos misiones espaciales estudiarán el acontecimiento. La Agencia Espacial Europea prepara RAMSES, mientras que la NASA utilizará OSIRIS-APEX para examinar Apophis con gran detalle. Cualquier cambio detectado durante el encuentro tendrá especial valor para comprender mejor el comportamiento de estos cuerpos.

El problema de la basura espacial

Los científicos del Instituto de Física Aplicada Nello Carrara del Consejo Nacional de Investigación de Italia estudiaron si algún fragmento artificial podría encontrarse con Apophis durante su recorrido por las proximidades de la órbita geoestacionaria.

"Soy experto tanto en basura espacial como en dinámica de asteroides. Por lo tanto, desde el principio, cuando vi las animaciones habituales de la trayectoria de Apophis durante su máximo acercamiento, inmediatamente comencé a preguntarme si existía alguna posibilidad de encuentro con la vasta población de desechos espaciales fabricados por el ser humano”, explicó el astrodinamicista Alessandro Rossi a ScienceAlert.

"Lo más importante que hay que destacar es que cualquier impacto sobre el asteroide no alteraría su órbita de forma significativa. Las consecuencias serían muy probablemente la formación de un pequeño cráter y una columna de material eyectado. Ambos podrían ser detectables (dependiendo de su tamaño) por la nave espacial, la cual, a su vez, no se vería afectada por el material eyectado”, explicó.

El verdadero problema estaría en los datos. Si Apophis recibiera un impacto inesperado antes de las observaciones, los investigadores tendrían más dificultades para distinguir los efectos provocados por la gravedad terrestre de aquellos causados por la colisión.

Los científicos aún desconocen cuánta basura espacial existe

Para realizar sus cálculos, los investigadores incorporaron objetos conocidos de la región geoestacionaria, situada a unos 36.000 kilómetros de altura, y también una población de fragmentos que todavía no han sido detectados. La mayoría de la basura espacial permanece en órbitas mucho más próximas a la Tierra, pero algunos objetos alcanzan regiones superiores.

El estudio destaca que los fragmentos pequeños son mucho más difíciles de localizar y rastrear que los objetos grandes. Rossi considera que el acercamiento de Apophis debería impulsar una vigilancia más completa antes de 2029.

En los próximos años, nuevos telescopios del sistema europeo de vigilancia espacial buscarán mejorar el conocimiento sobre los objetos presentes en las órbitas altas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La NASA le da otro año más de vida a la sonda Voyager 2 con una maniobra arriesgada del “Big Bang”

La NASA le da otro año más de vida a la sonda Voyager 2 con una maniobra arriesgada del “Big Bang”

LEER MÁS
Astrónomos finalmente miden el tamaño de la galaxia más grande conocida: se extiende 1,7 millones de años luz

Astrónomos finalmente miden el tamaño de la galaxia más grande conocida: se extiende 1,7 millones de años luz

LEER MÁS
Astrónomos capturan la evidencia más sólida de Betelgeuse: la estrella supergigante tiene una compañera

Astrónomos capturan la evidencia más sólida de Betelgeuse: la estrella supergigante tiene una compañera

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

LEER MÁS
Plantó árboles durante cuatro décadas y convirtió una isla estéril en un inmenso bosque: hoy supera casi seis veces al Parque de las Leyendas.

Plantó árboles durante cuatro décadas y convirtió una isla estéril en un inmenso bosque: hoy supera casi seis veces al Parque de las Leyendas.

LEER MÁS
Geólogos revelan que la Tierra no está completamente sellada y magma antiguo ha comenzado a fugarse del núcleo

Geólogos revelan que la Tierra no está completamente sellada y magma antiguo ha comenzado a fugarse del núcleo

LEER MÁS
Un mamífero extinto volvió a su hábitat en Sudamérica tras casi 40 años: las nutrias gigantes ya nadan libres en Argentina

Un mamífero extinto volvió a su hábitat en Sudamérica tras casi 40 años: las nutrias gigantes ya nadan libres en Argentina

LEER MÁS
Científicos revelan cómo las cáscaras de naranja que todos desechaban transformaron un ecosistema de Costa Rica 16 años después

Científicos revelan cómo las cáscaras de naranja que todos desechaban transformaron un ecosistema de Costa Rica 16 años después

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025