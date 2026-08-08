El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Foto: ESA

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En abril de 2029, el asteroide 99942 Apophis pasará a menos de 32.000 kilómetros de la Tierra, pero a una distancia corta en términos astronómicos. La roca espacial mide unos 370 metros de longitud y su trayectoria ya ha sido calculada con gran precisión. Los análisis disponibles indican que no representa una amenaza inmediata para nuestro planeta.

El interés científico reside en lo que ocurrirá durante ese acercamiento. La gravedad terrestre puede modificar algunas características de Apophis y ofrecer una oportunidad única para estudiar su estructura. Sin embargo, un estudio publicado en The Planetary Science Journal advierte que la basura espacial podría interferir con las observaciones y dificultar la interpretación de los cambios que sufrirá el asteroide.

La gravedad de la Tierra afectaría al asteroide Apophis

El paso de Apophis permitirá observar cómo responde un asteroide de gran tamaño ante la intensa influencia gravitatoria de la Tierra. Los científicos esperan posibles cambios en su rotación, además de deslizamientos de material e incluso movimientos sísmicos en su superficie. Estas alteraciones podrían aportar pistas sobre las capas que permanecen ocultas bajo el exterior de la roca.

La trayectoria prevista de Apophis la lleva inofensivamente más allá de la Tierra y la Luna. Foto: ESA

Dos misiones espaciales estudiarán el acontecimiento. La Agencia Espacial Europea prepara RAMSES, mientras que la NASA utilizará OSIRIS-APEX para examinar Apophis con gran detalle. Cualquier cambio detectado durante el encuentro tendrá especial valor para comprender mejor el comportamiento de estos cuerpos.

El problema de la basura espacial

Los científicos del Instituto de Física Aplicada Nello Carrara del Consejo Nacional de Investigación de Italia estudiaron si algún fragmento artificial podría encontrarse con Apophis durante su recorrido por las proximidades de la órbita geoestacionaria.

"Soy experto tanto en basura espacial como en dinámica de asteroides. Por lo tanto, desde el principio, cuando vi las animaciones habituales de la trayectoria de Apophis durante su máximo acercamiento, inmediatamente comencé a preguntarme si existía alguna posibilidad de encuentro con la vasta población de desechos espaciales fabricados por el ser humano”, explicó el astrodinamicista Alessandro Rossi a ScienceAlert.

"Lo más importante que hay que destacar es que cualquier impacto sobre el asteroide no alteraría su órbita de forma significativa. Las consecuencias serían muy probablemente la formación de un pequeño cráter y una columna de material eyectado. Ambos podrían ser detectables (dependiendo de su tamaño) por la nave espacial, la cual, a su vez, no se vería afectada por el material eyectado”, explicó.

El verdadero problema estaría en los datos. Si Apophis recibiera un impacto inesperado antes de las observaciones, los investigadores tendrían más dificultades para distinguir los efectos provocados por la gravedad terrestre de aquellos causados por la colisión.

Los científicos aún desconocen cuánta basura espacial existe

Para realizar sus cálculos, los investigadores incorporaron objetos conocidos de la región geoestacionaria, situada a unos 36.000 kilómetros de altura, y también una población de fragmentos que todavía no han sido detectados. La mayoría de la basura espacial permanece en órbitas mucho más próximas a la Tierra, pero algunos objetos alcanzan regiones superiores.

El estudio destaca que los fragmentos pequeños son mucho más difíciles de localizar y rastrear que los objetos grandes. Rossi considera que el acercamiento de Apophis debería impulsar una vigilancia más completa antes de 2029.

En los próximos años, nuevos telescopios del sistema europeo de vigilancia espacial buscarán mejorar el conocimiento sobre los objetos presentes en las órbitas altas.