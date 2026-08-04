La NASA captó una enorme mancha naranja en Bolivia desde el espacio y su origen sorprendió a los científicos

Una imagen desde la Estación Espacial Internacional revela la cautivadora Laguna Colorada en Bolivia, una mancha naranja y rojiza de origen natural. | Foto: Composición LR | Google Maps

Una imagen desde la Estación Espacial Internacional revela la cautivadora Laguna Colorada en Bolivia, una mancha naranja y rojiza de origen natural. | Foto: Composición LR | Google Maps

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Una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional (ISS) permitió a la NASA registrar una enorme mancha naranja y rojiza en el Altiplano de Bolivia. La fotografía, difundida por el Observatorio de la Tierra, muestra un paisaje que a primera vista podría confundirse con una anomalía ambiental, aunque su origen es completamente natural.

El fenómeno corresponde a la Laguna Colorada, un lago hipersalino situado a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Su llamativa apariencia es el resultado de procesos biológicos y químicos que convierten a este ecosistema en un entorno extremo de América del Sur.

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¿Por qué la Laguna Colorada luce como una enorme mancha naranja desde el espacio?

La intensa tonalidad rojiza y anaranjada de la laguna se debe a la presencia de Dunaliella salina, un alga unicelular capaz de sobrevivir en aguas con una elevada concentración de sal.

Este microorganismo produce grandes cantidades de carotenoides, pigmentos que le sirven como protección frente a la intensa radiación ultravioleta del altiplano.

Cuando estas algas proliferan, el agua adquiere colores que van del naranja al rojo intenso. Sin embargo, la tonalidad puede variar según las condiciones ambientales, como la temperatura y la salinidad, llegando incluso a mostrar matices más verdosos cuando predominan otras especies adaptadas al mismo ecosistema.

Flamencos andinos en la laguna colorada.

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¿Qué explica el contraste entre el agua rojiza y el fondo blanco?

El espectacular contraste observado desde la órbita se debe al bórax, una sal de tetraborato sódico que quedó expuesta tras la reducción gradual del tamaño de la laguna a lo largo de los siglos.

La mezcla de los pigmentos naturales de las algas y los depósitos de sal genera el efecto visual de una enorme mancha sobre el terreno.

Lejos de tratarse de contaminación, este paisaje también sostiene una importante biodiversidad: la Laguna Colorada alberga flamencos andinos, chilenos y de James, cuyo característico color rosado proviene de los mismos carotenoides presentes en las algas.

