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Sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra: científicos dejaron una planta en el vacío espacial

Las esporas de un musgo resistieron en el exterior de la Estación Espacial Internacional. A pesar de las condiciones extremas, la especie siguió reproduciéndose.

La resistencia de un musgo lo convierte en un candidato ideal para pruebas en el espacio exterior. Foto: Rensing-lab
La resistencia de un musgo lo convierte en un candidato ideal para pruebas en el espacio exterior. Foto: Rensing-lab
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Durante nueve meses, una especie de musgo permaneció expuesta al vacío del espacio en el exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI). Lejos de marchitarse, las esporas de la planta no solo resistieron las temperaturas y la radiación, sino que continuaron reproduciéndose al regresar a la Tierra.

El estudio fue publicado en iScience por la Universidad de Hokkaido, en Japón. Los resultados revelan que más del 80% de las esporas del musgo Physcomitrium patens sobrevivieron al viaje espacial y mantuvieron su capacidad reproductiva una vez de vuelta en nuestro planeta.

Aproximadamente el 80% de las esporas de musgo continuaron germinando después de regresar a la Tierra. Foto: Dr. Chang-hyun Maeng

Aproximadamente el 80% de las esporas de musgo continuaron germinando después de regresar a la Tierra. Foto: Dr. Chang-hyun Maeng

La planta que sobrevive y prospera en el espacio

El musgo P. patens, una especie común en ambientes húmedos y extremos, fue elegido por su capacidad de adaptación. Esta planta ya había demostrado crecer en condiciones adversas como las alturas del Himalaya o los desiertos de Estados Unidos, pero nunca antes se había puesto a prueba en el espacio exterior.

El equipo liderado por Tomomichi Fujita, profesor de biología vegetal, seleccionó tres tipos celulares de la planta en distintas etapas de su ciclo reproductivo. Los esporofitos, estructuras que encapsulan las esporas, fueron los más resistentes al ser sometidos a temperaturas extremas, congelamiento y radiación ultravioleta.

Las muestras fueron enviadas a la EEI y expuestas en el módulo japonés Kibo durante nueve meses, enfrentando microgravedad, vacío espacial y fluctuaciones térmicas severas. Se trató de uno de los pocos experimentos en los que se analizaron organismos vegetales más allá de las bacterias o cultivos convencionales en órbita.

Esquema de la supervivencia del musgo en el espacio y la germinación de sus esporas. Foto: iScience

Esquema de la supervivencia del musgo en el espacio y la germinación de sus esporas. Foto: iScience

De regreso a la Tierra

Al concluir el experimento en 2022, las muestras regresaron para su evaluación. Según Fujita, más del 80% de las esporas permanecieron viables y muchas germinaron con normalidad. El análisis reveló que las condiciones espaciales no causaron daños irreversibles, excepto en aquellas expuestas directamente a luz ultravioleta de alta energía.

El equipo observó una reducción significativa en pigmentos esenciales como la clorofila a, lo que afectó parcialmente el crecimiento posterior. Aun así, P. patens mostró una resistencia superior a la de otras especies vegetales expuestas a condiciones similares en estudios previos.

El investigador destacó que la estructura esponjosa que rodea las esporas pudo haber protegido al musgo contra la deshidratación y la radiación. "Este rol protector pudo haber evolucionado tempranamente en la historia de las plantas terrestres para permitirles colonizar ambientes hostiles", explicó Fujita a Live Science.

El futuro de los ecosistemas fuera de nuestro planeta

Más allá de su resistencia, la planta brinda la posibilidad de establecer ecosistemas autosostenibles fuera de la Tierra. Otras plantas, como P. patens, también podrían adaptarse a hábitats espaciales, facilitando futuras misiones de colonización.

"La función protectora puede haber evolucionado tempranamente en la historia de las plantas terrestres para ayudar a los musgos a colonizar hábitats terrestres", dijo Fujita.

Aunque esto pueda parecer un ejercicio para poner a prueba los límites de una sola especie, "el éxito de las esporas en el espacio podría ofrecer un primer paso biológico para la creación de ecosistemas más allá de nuestro planeta", agregó. En el futuro, espera probar con otras especies y comprender mejor cómo estas células resistentes sobreviven a condiciones tan extremas.

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