El impacto del asteroide más antiguo en la Tierra ocurrió hace 3 mil millones de años: un cráter cambia la historia geológica

El impacto de asteroide más antiguo conocido en la Tierra data de hace 3 mil millones de años. Foto: Mark Garlick

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Un antiguo choque de asteroide acaba de reescribir una parte importante de la historia de nuestro planeta. Un equipo de científicos confirmó que la estructura conocida como North Pole Dome, ubicada en la remota región de Pilbara, en Australia, se formó hace aproximadamente 3.024 millones de años. Con esta datación, se convierte en el cráter de impacto más antiguo identificado hasta ahora en la Tierra.

La investigación publicada en Geology pone fin a un debate que dividió a especialistas durante los últimos años. Mientras los descubridores del sitio propusieron inicialmente una edad cercana a los 3.470 millones de años, otros expertos cuestionaron esa estimación y sostuvieron que el impacto podía ser mucho más reciente.

El nuevo análisis de minerales microscópicos presentes en las rocas afectadas por el choque permitió establecer una fecha más precisa y confirmar que el evento ocurrió en el eón Arcaico, una etapa en la que la corteza terrestre, los océanos, la atmósfera y las primeras formas de vida aún evolucionaban.

Un impacto que ocurrió hace 3.024 millones de años

La zona hoy parece una extensión común del árido paisaje australiano. Sin embargo, bajo esa superficie se conserva una de las huellas geológicas más antiguas del planeta. Los investigadores identificaron estructuras llamadas conos de fractura, consideradas una prueba inequívoca de un impacto extraterrestre.

Las rocas del Domo del Polo Norte en la región de Pilbara, Australia Occidental. Crédito: Universidad de Curtin

Estas formaciones aparecen cuando una enorme onda de choque atraviesa las rocas tras la colisión de un asteroide. Su presencia permitió a los científicos reconstruir la historia del lugar y demostrar que allí ocurrió un evento de gran magnitud hace más de 3.000 millones de años. La nueva datación se obtuvo mediante el estudio de pequeños cristales atrapados en las estructuras deformadas por el impacto.

'La prueba clave proviene del circón, un mineral diminuto pero extraordinariamente resistente que puede conservar el tiempo geológico durante miles de millones de años', explica Chris Kirkland, de la Universidad Curtin en Australia.

¿Por qué este hallazgo es importante?

La relevancia del descubrimiento radica en que la Tierra conserva muy pocos rastros de los impactos que marcaron los inicios del sistema solar. A diferencia de la Luna, Marte o Mercurio, nuestro planeta posee una superficie dinámica que borra constantemente las evidencias antiguas mediante erosión, actividad tectónica y otros procesos geológicos.

Chris Kirkland, geólogo de la Universidad Curtin y uno de los autores del estudio, destacó que Pilbara alberga algunas de las rocas arcaicas mejor preservadas del mundo. 'Pilbara conserva fragmentos legibles de la superficie temprana de la Tierra que no han sido reciclados por los procesos geológicos', explicó.

Antes de este trabajo, el cráter de impacto más antiguo ampliamente aceptado era Yarrabubba, también en Australia Occidental, con una antigüedad estimada de 2.230 millones de años. La confirmación de North Pole Dome amplía de manera significativa el registro de impactos conocidos y ofrece una nueva ventana para comprender cómo era la Tierra durante una de las etapas más tempranas de su evolución.