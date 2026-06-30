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La nave espacial ‘Shenlong’, el vehículo ultrasecreto que China utiliza para liberar objetos no identificados sobre la Tierra

La detección de un objeto expulsado desde la nave china Shenlong reaviva las dudas sobre la naturaleza del programa espacial secreto de Pekín.

Shenlong vuelve a poner bajo escrutinio la creciente competencia espacial entre China y Estados Unidos. Foto: IA/La República.
Shenlong vuelve a poner bajo escrutinio la creciente competencia espacial entre China y Estados Unidos. Foto: IA/La República.
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Un objeto no identificado fue liberado en órbita terrestre baja por la nave espacial reutilizable china Shenlong, según reportes de la empresa de vigilancia espacial LeoLabs y analistas independientes. La detección reavivó el debate sobre el carácter reservado del programa espacial chino y el posible uso dual —civil y militar— de este tipo de vehículos.

El hallazgo se produjo el 22 de junio, cuando radares de LeoLabs en Nueva Zelanda detectaron un nuevo cuerpo cercano a la trayectoria del avión espacial. Tras un seguimiento adicional, la compañía concluyó con alta probabilidad que el cuerpo fue expulsado directamente desde Shenlong, actualmente en su cuarta misión orbital.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos incorporó posteriormente el objeto a su catálogo oficial, aunque su naturaleza sigue sin determinarse.

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La nave secreta de China es reutilizable

Shenlong, cuyo nombre se traduce como “Dragón Divino”, es una nave espacial reutilizable sin tripulación que despega con cohetes convencionales, opera en órbita y regresa aterrizando en pista, un diseño similar al del ya retirado transbordador espacial de la NASA.

Desde su primera misión en 2020, el vehículo realizó varios vuelos prolongados en órbita terrestre baja y liberó múltiples objetos en diferentes operaciones, algunos de ellos también sin identificación oficial.

Ni las autoridades chinas ni la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento detalló públicamente la función exacta de estas cargas útiles. El programa ha sido descrito de forma general como una plataforma de pruebas tecnológicas para naves reutilizables y aplicaciones pacíficas del espacio.

Sin embargo, la falta de transparencia alimentó especulaciones internacionales sobre posibles usos de vigilancia, reconocimiento o ensayos de tecnologías de encuentro y proximidad en órbita.

Objeto no identificado

Expertos en seguimiento satelital señalan que el objeto detectado podría ser un cubesat o un elemento experimental desprendido durante la misión, aunque no existe confirmación oficial. Tampoco se ha establecido si fue liberado de forma intencional o como parte de una maniobra técnica.

El episodio ocurre en un contexto de creciente competencia espacial entre potencias, donde Estados Unidos también opera su propio avión espacial secreto, el X-37B, capaz de permanecer largos periodos en órbita con objetivos no completamente divulgados.

Por ahora, el objeto permanece sin identificación pública y bajo seguimiento de sistemas de vigilancia orbital internacionales, mientras continúa la misión activa de Shenlong.

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