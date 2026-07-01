Rusia quiere hacer realidad la ciencia ficción: patenta una estación espacial giratoria capaz de generar gravedad artificial

Rusia patenta el modelo de una estación espacial que puede generar gravedad. Foto: Mark Garlick / Science Photo Library

Rusia patenta el modelo de una estación espacial que puede generar gravedad. Foto: Mark Garlick / Science Photo Library

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Rusia dio un paso importante hacia el futuro de la exploración espacial con la patente de una estación espacial capaz de generar gravedad artificial. El concepto fue presentado por RSC Energía, empresa aeroespacial estatal rusa. Esta estructura utiliza la rotación de módulos habitables para simular la gravedad durante misiones de larga duración.

El medio estatal ruso TASS informó, en un informe, que la patente contiene ilustraciones de una estructura hipotética de estación espacial con un módulo con componentes estáticos y giratorios, además de módulos con hábitats conectados mediante una unión flexible y hermética.

Ilustración de la estación espacial rusa que generará gravedad artificial. Foto: RSC Energia

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¿Cómo se generará gravedad artificial?

La estación propuesta utilizará un sistema de rotación en el que los módulos habitables giran alrededor de un eje central. Este giro crearía una fuerza centrífuga capaz de simular una gravedad de 0,5 G, es decir, la mitad de la gravedad terrestre. Para lograrlo, los módulos rotarían a aproximadamente cinco revoluciones por minuto y tendrían un radio de 40 metros.

Vast Space también propuso su modelo de estación espacial. Foto: Vast

Según su diseño, la estación debe ser ensamblada en la órbita terrestre a través de múltiples lanzamientos espaciales. La propuesta, sin embargo, enfrenta desafíos técnicos, como la coordinación de la rotación de los módulos y la conexión segura de las naves de transporte que se acoplarían a la estación.

La NASA ha elaborado propuestas como la estación espacial con ruedas giratorias Nautilus-X. Recientemente, la firma comercial Vast anunció que buscará construir estaciones con gravedad artificial.

La exposición prolongada a la ausencia de gravedad causa atrofia muscular y pérdida de densidad ósea, lo que ha sido una preocupación constante para las agencias espaciales.

¿Cuándo estará lista la estación espacial rusa?

Rusia no indicó plazos para ese proyecto ni recursos para su desarrollo. Sin embargo, la patente sí refleja interés en el concepto de gravedad artificial en un momento en que se acerca el fin de la Estación Espacial Internacional (EEI) y avanzan nuevos planes para estaciones nacionales y comerciales.

Actualmente, la NASA y la agencia rusa Roscosmos planean desorbitar la EEI en 2030, con el uso de una cápsula Dragon de SpaceX modificada para impulsar la estación hacia un reingreso destructivo sobre el océano Pacífico. Rusia se ha comprometido a permanecer a bordo de la EEI hasta 2028.