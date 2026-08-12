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La era del papel higiénico está llegando a su fin: ahora las personas optan por una alternativa más eficiente y ecológica

Un novedoso dispositivo que integra el inodoro con el bidé ha tomado mucha popularidad como una alternativa más limpia, cómoda y sostenible.

El papel higiénico tendría un reemplazo mucho más eficiente. Foto: iStock
El papel higiénico tendría un reemplazo mucho más eficiente. Foto: iStock
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En Japón, el uso del baño está cambiando gracias a una innovación tecnológica. El smart toilet o washlet es un inodoro inteligente que limpia con agua y se presenta como alternativa al papel higiénico tradicional. Su uso crece por su comodidad, higiene y beneficios para el medio ambiente.

El impacto ambiental de la producción de papel higiénico es cada vez más preocupante. Cada año se talan millones de árboles para cubrir la demanda mundial, lo que contribuye a la deforestación y a la pérdida de ecosistemas. Además, su fabricación requiere grandes cantidades de agua y energía, generando un proceso industrial que puede provocar contaminación de ríos y afectación de los recursos naturales. Un solo rollo implica varias etapas de producción que incrementan la presión sobre el medio ambiente.

Un baño japonés con su típico con un Washlet. Foto: Wikimedia

Un baño japonés con su típico con un Washlet. Foto: Wikimedia

¿Cómo funciona el washlet?

Se trata de un inodoro automatizado de limpieza mediante agua. Su principal característica es un sistema de chorros dirigidos, que permiten al usuario asearse sin papel. Estos pueden ajustarse en presión y temperatura, adaptándose a las preferencias de cada persona.

El Washlet japonés lanza un chorro con presión para el aseo del usuario. Foto: EITB

El Washlet japonés lanza un chorro con presión para el aseo del usuario. Foto: EITB

Algunos modelos incorporan elementos adicionales como secado por aire, asiento calefaccionado y control remoto. Existen también versiones más simples, que pueden acoplarse a inodoros tradicionales con un adaptador. Esta facilidad de instalación ha favorecido su expansión fuera de Japón, permitiendo su adopción en hogares sin necesidad de grandes modificaciones.

¿Cuáles son los beneficios?

Además de la limpieza efectiva que proporciona, el Washlet ofrece una experiencia de mayor comodidad. El agua templada reduce la fricción y mejora la sensación de frescura, un factor valorado por personas con piel sensible o condiciones específicas.

Otro beneficio es la reducción del contacto físico. Al minimizar la manipulación de papel, se disminuye el riesgo de contaminación en manos y superficies. Este punto cobra relevancia en escenarios como hospitales o centros de atención donde la prevención es muy importante.

El impacto del papel higiénico

La producción de un solo rollo puede requerir cientos de litros de agua, además de químicos para lograr blanquearlos y un proceso que involucra tala de árboles, energía y emisiones de CO₂.

El Washlet consume una cantidad menor por uso y elimina la necesidad de papel, embalajes y transporte relacionado. Aunque implica un gasto eléctrico en ciertos modelos, su daño ambiental total resulta inferior en el largo plazo. Esta eficiencia ha despertado el interés de gobiernos y empresas comprometidas con prácticas sostenibles.

¿Cuáles son las ventajas para la salud?

La limpieza a base de agua ofrece importantes beneficios, en especial para personas con piel sensible. La suavidad del inodoro reduce el riesgo de irritación y enrojecimiento. Además, puede ayudar a prevenir problemas comunes como infecciones del tracto urinario y hemorroides, lo que lo convierte en una opción más saludable.

Usar agua garantiza un aseo más profundo, minimizando el riesgo de acumulación de bacterias. Esta mejora en la higiene podría incluso tener beneficios más amplios para la salud pública al reducir la propagación de bacterias y virus.

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