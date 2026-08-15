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Ciencia

Un descubrimiento inesperado en las profundidades de la Antártida: aparecen patrones geométricos en el lecho marino

El desprendimiento de un iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados permitió a los científicos observar una zona nunca antes vista.

La separación del iceberg A68 en la Antártida permitió descubrir un ecosistema marino. Foto: Cpl Phil Dye RAF
La separación del iceberg A68 en la Antártida permitió descubrir un ecosistema marino. Foto: Cpl Phil Dye RAF
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Durante una expedición científica en el mar de Weddell occidental, frente a la costa de la Antártida, los investigadores descubrieron unos asombrosos patrones geométricos que cubrían el lecho marino, formados por peces que logran sobrevivir a bajas temperaturas.

La expedición, realizada en 2019 y cuyos resultados se revelaron este miércoles en un estudio publicado en la revista Frontiers, tenía como objetivo inicial encontrar los restos del HMS Endurance, el barco del explorador Ernest Shackleton, sepultado por el hielo en 1915. Pero los investigadores tuvieron que abandonar su búsqueda al enfrentarse a condiciones extremas de hielo, similares a las que habían atrapado al Endurance un siglo antes.

Unas estructuras hechas por los peces antárticos

Gracias a un vehículo submarino operado remotamente del barco, los científicos observaron en las imágenes miles de nidos circulares meticulosamente mantenidos por peces de hielo. Estos estaban dispuestos en patrones regulares que revelan un comportamiento complejo aún en gran parte desconocido en estas gélidas aguas.

Patrones de nidos, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha; nidos en racimo, media luna, línea, óvalo, U aguda y singulares. Foto: Frontiers

Patrones de nidos, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha; nidos en racimo, media luna, línea, óvalo, U aguda y singulares. Foto: Frontiers

“La existencia de más de mil nidos conservados en las áreas estudiadas demuestra que la exploración de nuestro mundo aún continúa, con constantes nuevos hallazgos”, afirmó Russ Connelly, autor principal del estudio e investigador de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Essex.

Los nidos de una especie que vive en condiciones extremas

La creación de estas asombrosas estructuras antárticas se atribuye a los noties de aleta amarilla, una pequeña y resistente especie de bacalao de roca. Los científicos creen que cada nido descubierto habría estado custodiado por un pez progenitor que vigilaba sus huevos.

Nidos abandonados izquierda y un nido activo (derecha) encontrado en el sitio. Foto: Frontiers

Nidos abandonados izquierda y un nido activo (derecha) encontrado en el sitio. Foto: Frontiers

Según el estudio, los densos grupos parecen reflejar una estrategia de supervivencia finamente ajustada y una clara demostración de la teoría de la manada egoísta, según la cual los peces en el centro obtienen protección contra los depredadores, protegidos por sus vecinos, mientras que se cree que los nidos solitarios en la periferia pertenecen a individuos más fuertes y capaces de defender su territorio.

Las zonas de anidación también revelan un Ecosistema Marino Vulnerable (EMV), un hábitat delicado y vital para la biodiversidad antártica. Este hallazgo se basa en investigaciones anteriores, incluida la vasta colonia de cría descrita en un estudio del 2022, una de las más grandes conocidas en el planeta.

La protección de un ecosistema vulnerable

Proteger esta zona significa salvaguardar no solo a los emblemáticos pingüinos y focas, sino también a estas guarderías ocultas que forman parte de la red alimentaria antártica. Estos entornos submarinos son un poderoso recordatorio de que, incluso en los lugares más extremos del planeta, la vida encuentra la manera de construir comunidades complejas y resilientes.

Para los científicos, este descubrimiento pone de relieve la riqueza biológica del mar de Weddell, un ecosistema frágil amenazado por el cambio climático. Ahora piden que se declare área marina protegida.

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