HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Arqueólogos noruegos reabren un montículo funerario y descubren rastros de un barco vikingo de 15 metros

Los investigadores creen que es probable que partes del casco y la parte inferior de la nave aún se conserven dentro de la estructura.

Así es como se ve la excavación de Grønhaug desde el aire. Foto: Øyvind Nesvåg/Municipio del condado de Rogaland
Así es como se ve la excavación de Grønhaug desde el aire. Foto: Øyvind Nesvåg/Municipio del condado de Rogaland
Escuchar
Resumen
Compartir

Arqueólogos de la Universidad de Stavanger regresaron a un antiguo túmulo funerario de Karmøy, Noruega, más de un siglo después de la primera investigación. La estructura, examinada por el arqueólogo Haakon Shetelig en 1902, ya había revelado la presencia de un barco sepultado. Sin embargo, gran parte del sitio permaneció intacta.

La nueva intervención permitió revisar una zona que conserva posibles restos de una embarcación de unos 15 metros de longitud, equivalente a casi 50 pies, según un informe de Science Norway. La arqueóloga Marie Ødegaard y el investigador Håkon Reiersen ampliaron la antigua excavación para conocer mejor el estado del barco y obtener muestras que permitan precisar su antigüedad. El trabajo fue encargado por la Dirección Noruega de Patrimonio Cultural junto con el municipio del condado de Rogaland.

Los restos del barco revelan cómo fue construido el antiguo enterramiento

Aunque la embarcación presenta un deterioro considerable, los investigadores todavía esperan localizar partes de su fondo y del revestimiento lateral. Durante las primeras labores aparecieron uno o dos remaches que probablemente pertenecieron al navío. También surgieron fragmentos de madera y una capa de corteza de abedul, elementos que pueden aportar pistas sobre la construcción del monumento.

Restos de remaches del barco. Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal, Dirección Noruega de Patrimonio Cultural

Restos de remaches del barco. Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal, Dirección Noruega de Patrimonio Cultural

La vegetación conservada ofrece otra evidencia excepcional. Ødegaard explicó que pudo identificar plantas de arándanos y brezos que crecían en la superficie cuando se levantó el túmulo. Incluso algunas hojas permanecieron intactas. Estos restos permiten establecer que la construcción ocurrió durante una época cálida del año y aportan información sobre las condiciones del lugar hace más de mil años.

Bajo el barco aparece un túmulo mucho más antiguo

Uno de los hallazgos más relevantes apareció debajo del enterramiento vikingo. Los arqueólogos identificaron indicios de un túmulo de piedra construido por humanos, cubierto después con tierra y césped. Su estructura apunta a un origen mucho más antiguo: podría tratarse de un túmulo de la Edad del Bronce que más tarde sirvió como base para la sepultura con barco.

La antigüedad de la embarcación también permanece bajo revisión. Estudios anteriores la situaron antes de la época vikinga, mientras que investigaciones posteriores apuntan a una fecha cercana al año 864. Las nuevas muestras podrían ayudar a precisar cuándo se construyó el navío y cuándo recibió su función funeraria.

Los arqueólogos mantienen intacta la mayor parte del túmulo para proteger los materiales que todavía permanecen bajo tierra. La investigación también forma parte de un esfuerzo más amplio para evaluar sitios relacionados con la época vikinga y su posible incorporación futura a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Arqueólogos descubren piedras con forma humana vinculadas a un misterioso yacimiento de la Edad de Bronce

Arqueólogos descubren piedras con forma humana vinculadas a un misterioso yacimiento de la Edad de Bronce

LEER MÁS
Arqueólogos desenterraron una rara y misteriosa piedra rúnica en un yacimiento antiguo en las Islas Feroe

Arqueólogos desenterraron una rara y misteriosa piedra rúnica en un yacimiento antiguo en las Islas Feroe

LEER MÁS
Descubren joyería de la antigua elite griega que habrían sido forjados con rocas espaciales

Descubren joyería de la antigua elite griega que habrían sido forjados con rocas espaciales

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos años antes del terremoto de 7,9 en Pisco, científicos ya habían advertido sobre la zona donde ocurrió: ¿cómo lo detectaron?

Dos años antes del terremoto de 7,9 en Pisco, científicos ya habían advertido sobre la zona donde ocurrió: ¿cómo lo detectaron?

LEER MÁS
¿La Tierra está temblando más de lo normal? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

¿La Tierra está temblando más de lo normal? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

LEER MÁS
Una onda sísmica habría viajado hasta el núcleo de la Tierra y provocado un extraño desplazamiento de Japón hacia el este: científicos estudian este inesperado movimiento

Una onda sísmica habría viajado hasta el núcleo de la Tierra y provocado un extraño desplazamiento de Japón hacia el este: científicos estudian este inesperado movimiento

LEER MÁS
La inesperada alternativa ecológica que desafía al papel higiénico: podría convertir el tradicional rollo en cosa del pasado

La inesperada alternativa ecológica que desafía al papel higiénico: podría convertir el tradicional rollo en cosa del pasado

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

LEER MÁS
Arqueólogos descubren piedras con forma humana vinculadas a un misterioso yacimiento de la Edad de Bronce

Arqueólogos descubren piedras con forma humana vinculadas a un misterioso yacimiento de la Edad de Bronce

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025