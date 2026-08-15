Arqueólogos noruegos reabren un montículo funerario y descubren rastros de un barco vikingo de 15 metros

Así es como se ve la excavación de Grønhaug desde el aire. Foto: Øyvind Nesvåg/Municipio del condado de Rogaland

Así es como se ve la excavación de Grønhaug desde el aire. Foto: Øyvind Nesvåg/Municipio del condado de Rogaland

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Arqueólogos de la Universidad de Stavanger regresaron a un antiguo túmulo funerario de Karmøy, Noruega, más de un siglo después de la primera investigación. La estructura, examinada por el arqueólogo Haakon Shetelig en 1902, ya había revelado la presencia de un barco sepultado. Sin embargo, gran parte del sitio permaneció intacta.

La nueva intervención permitió revisar una zona que conserva posibles restos de una embarcación de unos 15 metros de longitud, equivalente a casi 50 pies, según un informe de Science Norway. La arqueóloga Marie Ødegaard y el investigador Håkon Reiersen ampliaron la antigua excavación para conocer mejor el estado del barco y obtener muestras que permitan precisar su antigüedad. El trabajo fue encargado por la Dirección Noruega de Patrimonio Cultural junto con el municipio del condado de Rogaland.

Los restos del barco revelan cómo fue construido el antiguo enterramiento

Aunque la embarcación presenta un deterioro considerable, los investigadores todavía esperan localizar partes de su fondo y del revestimiento lateral. Durante las primeras labores aparecieron uno o dos remaches que probablemente pertenecieron al navío. También surgieron fragmentos de madera y una capa de corteza de abedul, elementos que pueden aportar pistas sobre la construcción del monumento.

Restos de remaches del barco. Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal, Dirección Noruega de Patrimonio Cultural

La vegetación conservada ofrece otra evidencia excepcional. Ødegaard explicó que pudo identificar plantas de arándanos y brezos que crecían en la superficie cuando se levantó el túmulo. Incluso algunas hojas permanecieron intactas. Estos restos permiten establecer que la construcción ocurrió durante una época cálida del año y aportan información sobre las condiciones del lugar hace más de mil años.

Bajo el barco aparece un túmulo mucho más antiguo

Uno de los hallazgos más relevantes apareció debajo del enterramiento vikingo. Los arqueólogos identificaron indicios de un túmulo de piedra construido por humanos, cubierto después con tierra y césped. Su estructura apunta a un origen mucho más antiguo: podría tratarse de un túmulo de la Edad del Bronce que más tarde sirvió como base para la sepultura con barco.

La antigüedad de la embarcación también permanece bajo revisión. Estudios anteriores la situaron antes de la época vikinga, mientras que investigaciones posteriores apuntan a una fecha cercana al año 864. Las nuevas muestras podrían ayudar a precisar cuándo se construyó el navío y cuándo recibió su función funeraria.

Los arqueólogos mantienen intacta la mayor parte del túmulo para proteger los materiales que todavía permanecen bajo tierra. La investigación también forma parte de un esfuerzo más amplio para evaluar sitios relacionados con la época vikinga y su posible incorporación futura a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.