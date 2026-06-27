Astrónomos descubren 2 raros planetas ‘superesponjosos’ y más ligeros que el algodón de azúcar

La estrella TOI-791 y dos planetas gigantes que el telescopio espacial TESS de la NASA descubrió en su órbita. Foto: NASA/Daniel Rutter

La estrella TOI-791 y dos planetas gigantes que el telescopio espacial TESS de la NASA descubrió en su órbita. Foto: NASA/Daniel Rutter

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Astrónomos confirmaron el hallazgo de dos de los planetas gigantes más extraños conocidos hasta ahora. Se trata de TOI-791 b y TOI-791 c, dos mundos con un tamaño similar al de Júpiter, pero con una densidad tan baja que resulta inferior a la del algodón de azúcar.

Los dos planetas orbitan una estrella enana de tipo F7 situada a unos 1.110 años luz de la Tierra, en la constelación austral de Volans. Aunque poseen un diámetro comparable al de Júpiter, su composición los convierte en auténticas rarezas. Hasta ahora, solo se conocían cuatro sistemas con más de un planeta superesponjoso, por lo que este nuevo hallazgo abre una ventana para estudiar la evolución de este tipo de cuerpos celestes.

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¿Por qué estos planetas son más ligeros que el algodón de azúcar?

La principal característica de TOI-791 b y TOI-791 c radica en su bajísima densidad. El primero alcanza apenas 0,038 gramos por centímetro cúbico y el segundo, 0,047, valores inferiores a los aproximadamente 0,05 gramos por centímetro cúbico del algodón de azúcar. En comparación, Júpiter registra una densidad media de 1,33 gramos por centímetro cúbico y la Tierra ronda los 5,5.

Los científicos consideran que ambos planetas poseen atmósferas gigantescas, formadas principalmente por hidrógeno y helio, que representan una parte importante de su masa total. Una de las hipótesis plantea que nacieron en regiones más frías del disco de gas y polvo que rodeó a su estrella, donde pudieron acumular enormes cantidades de gas alrededor de un núcleo sólido.

La autora principal del estudio, la doctora George Dransfield, de la Universidad de Oxford, destacó la importancia del hallazgo: 'Solo conocemos un pequeño número de estos planetas superesponjosos y resulta todavía más raro encontrar dos en un mismo sistema. Sus densidades extremadamente bajas los convierten en objetivos ideales para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios'.

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El raro sistema planetario que podría revelar cómo nacen estos gigantes ultraligeros

Además de sus características físicas, TOI-791 b y TOI-791 c mantienen una inusual resonancia orbital de cinco a tres. Esto significa que, por cada cinco vueltas que completa el planeta interior alrededor de su estrella, el exterior realiza casi exactamente tres. Esa sincronización provoca pequeñas alteraciones gravitacionales que permitieron a los investigadores calcular la masa de ambos mundos con gran precisión.

El descubrimiento comenzó gracias a voluntarios del proyecto Planet Hunters TESS, que identificaron las primeras señales de estos exoplanetas en 2019 y 2023 a partir de observaciones del satélite TESS de la NASA. Después, los científicos reunieron datos obtenidos durante ocho años con telescopios de distintos países, incluido el instrumento ASTEP, instalado en la estación Concordia, en la Antártida. Las largas noches polares permitieron registrar tránsitos superiores a 11 horas, considerados los más extensos observados de forma continua desde la superficie terrestre.

El profesor Amaury Triaud, de la Universidad de Birmingham, explicó que el sistema constituye 'un laboratorio único para comprender cómo se forman y evolucionan los planetas superesponjosos'. El equipo propone observar ambos mundos con el telescopio espacial James Webb para analizar si sus atmósferas contienen compuestos de carbono, nitrógeno y oxígeno, información que ayudaría a reconstruir su origen.