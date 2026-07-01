Un hombre guardó una piedra durante años esperando que fuera de oro, pero resultó ser algo más valioso e inusual

Una roca rojiza fue descubierta en una zona donde antes se ubicaba oro. Foto: Museo Victoria

Una roca rojiza fue descubierta en una zona donde antes se ubicaba oro. Foto: Museo Victoria

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En 2015, el ciudadano australiano David Hole exploraba el Parque Regional Maryborough, una región conocida por la histórica fiebre del oro. Equipado con un detector de metales, se topó con una roca rojiza que descansaba sobre la arcilla amarilla. El hombre, convencido de que había una pepita de oro en su interior, llevó la pesada piedra a casa e intentó abrirla de diversas formas. Sin éxito, usó sierras, taladros e incluso ácido, pero nada logró atravesar su resistente superficie.

La roca de 17 kg llamó su atención durante años. El inusual peso en relación con su apariencia lo intrigaba, pero no fue hasta que decidió consultar a los geólogos del Museo de Melbourne cuando se reveló su verdadera naturaleza.

¿Qué era la piedra indestructible de 17 kg?

El geólogo del museo, Dermot Henry, determinó, tras realizar estudios, que la roca no contenía oro, sino que se trataba de un meteorito extremadamente raro. Después de cortar una sección con una sierra de diamante, los especialistas descubrieron que era una condrita H5, compuesta en su mayoría por hierro y cóndrulos, pequeñas gotas cristalizadas de minerales metálicos.

El meteorito de Maryborough, con una losa cortada de la masa. Foto: Museo de Victoria

"Su superficie esculpida y con hoyuelos es típica de los meteoritos que atraviesan la atmósfera", explicó el experto.

“Si una roca terrestre tuviera esta densidad, levantarla sería casi imposible”, dijo Bill Birch, otro geólogo del museo.

¿De dónde provino el meteorito Maryborough?

Los expertos estiman que este meteorito tiene unos 4.600 millones de años, lo que lo sitúa en los primeros momentos de formación del Sistema Solar. Su origen podría encontrarse en el cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter. Las colisiones entre asteroides pudieron haberlo empujado hacia la Tierra, donde ha permanecido entre 100 y 1.000 años, según análisis de carbono.

Cóndrulo de piroxeno radial formado en el meteorito de Maryborough. Foto: PRSV

Aunque es difícil precisar cuándo llegó exactamente, se han documentado avistamientos de meteoros en Australia entre 1889 y 1951, lo que podría coincidir con su llegada.

Algo más valioso que el oro

Los investigadores sostienen que el meteorito de Maryborough es mucho más raro que el oro, lo que lo hace mucho más valioso para la ciencia. Es uno de los únicos 17 ejemplares registrados en el estado australiano de Victoria y es la segunda masa condrítica más grande, después de un enorme ejemplar de 55 kg identificado en 2003.

"Los meteoritos constituyen la forma más económica de exploración espacial. Nos transportan al pasado, proporcionándonos pistas sobre la edad, la formación y la química de nuestro Sistema Solar (incluida la Tierra)", dijo Henry.