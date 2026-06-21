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Ciencia

Científicos proponen a la NASA que construya una instalación de biocontención en la Luna para proteger la Tierra

Una estación de cuarentena en nuestro satélite ayudaría a minimizar la exposición humana a posibles organismos desconocidos y peligrosos.

Los autores recomiendan que todas las muestras extraterrestres que lleguen sean manipuladas con sistemas avanzados. Foto: P. Carril / ESA
Los autores recomiendan que todas las muestras extraterrestres que lleguen sean manipuladas con sistemas avanzados. Foto: P. Carril / ESA
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Unos investigadores plantearon que la futura exploración espacial necesita nuevas medidas de seguridad para evitar riesgos biológicos para la Tierra. En un estudio publicado en la revista científica Ambio, los especialistas sugirieron que la NASA incorpore una instalación de biocontención en una futura base lunar con el fin de analizar materiales procedentes del espacio antes de enviarlos a nuestro planeta.

La propuesta surgió en un contexto marcado por el aumento de las misiones espaciales y la participación de nuevas empresas privadas en la carrera por explorar la Luna y Marte. Los autores sostienen que, aunque no existe evidencia de vida extraterrestre, la humanidad debe prepararse ante cualquier escenario y aplicar un enfoque preventivo para proteger los ecosistemas terrestres.

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Una cuarentena en la Luna antes de regresar a la Tierra

Los especialistas consideran que todas las muestras recolectadas de los cuerpos celestes deberían pasar primero por una estación de cuarentena ubicada en territorio lunar. Los análisis se realizarían mediante sistemas robóticos avanzados, sin contacto directo con personas. De esta forma, los científicos reducirían al mínimo la posibilidad de exposición humana o de una liberación accidental de materiales desconocidos.

“La instalación propuesta actuaría esencialmente como un cortafuegos entre la Tierra y cualquier organismo vivo potencialmente peligroso que pudiera acompañar a las futuras misiones espaciales”, dijo Frederick I. Moxley, coautor del estudio.

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¿Por qué los microorganismos extraterrestres podrían ser un riesgo?

Aunque la existencia de vida fuera de la Tierra permanece sin confirmación, los autores advierten que la llegada de un organismo desconocido podría generar consecuencias imposibles de predecir para la biosfera terrestre.

“Décadas de investigación sobre especies invasoras han demostrado cómo un organismo introducido en el lugar y el momento equivocados puede propagarse sin control, con impactos a largo plazo potencialmente devastadores e irreversibles en los ecosistemas”, afirmó Ricciardi, experto en invasiones biológicas. “Esta investigación justifica un enfoque de precaución riguroso contra la introducción de especies de origen extraterrestre”.

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La creciente carrera espacial impulsa nuevas medidas de protección planetaria

El estudio apareció en un momento de intensa competencia internacional en el ámbito espacial. Agencias gubernamentales y compañías privadas amplían sus programas de exploración más allá de la órbita terrestre, lo que aumenta la necesidad de establecer protocolos de bioseguridad más estrictos.

Los investigadores señalan que un accidente durante el transporte de muestras o la exposición de astronautas a ambientes extraterrestres podrían representar desafíos para los cuales no existe una capacidad de contención absoluta en la Tierra. Por ese motivo, sostienen que la Luna podría convertirse en la primera barrera de protección biológica para la humanidad.

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