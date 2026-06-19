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Ciencia

Arqueólogos descubren ruinas prehispánicas con rasgos mayas y características "nunca antes vistas" en México

El yacimiento incluye una plataforma circular de piedra, diferente de cualquier otra desenterrada en el país.

Vista de un sitio arqueológico en Coatepec, Veracruz, México. Foto: Marco Antonio Martínez/ AFP
Vista de un sitio arqueológico en Coatepec, Veracruz, México. Foto: Marco Antonio Martínez/ AFP
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Un equipo de investigadores descubrió una estructura prehispánica y una enorme escultura de piedra en Veracruz que llamó la atención de las autoridades mexicanas por la presencia de elementos poco comunes y posibles influencias de la cultura maya.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hallazgo arqueológico como 'muy relevante' y anunció que el gobierno destinará recursos para continuar con las investigaciones y los trabajos de restauración en el yacimiento.

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Una estructura inédita que sorprende a los arqueólogos mexicanos

Entre los vestigios destaca una plataforma con piedras circulares incrustadas en sus laterales, una característica que no había sido identificada anteriormente en otros sitios arqueológicos de la región. Además, los investigadores encontraron un monolito con posibles rasgos de influencia maya, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.

Estela de 2,5 toneladas hallada en un sitio arqueológico en Coatepec. Foto: AFP

Estela de 2,5 toneladas hallada en un sitio arqueológico en Coatepec. Foto: AFP

'Es un hallazgo único, no se tiene antecedentes', dijo Lino Espinoza García, arqueólogo del INAH y uno de los coordinadores del sitio Campo Viejo, en la localidad de Coatepec.

Los restos pertenecen al periodo Clásico Temprano, entre los años 200 y 600 d. C. La estructura fue edificada con lajas y piedra caliza, y presenta decoraciones formadas por líneas y figuras semejantes a cuadrados, además de elementos circulares que la distinguen. Según el INAH, estos rasgos no son propios de la zona y tampoco habían sido documentados con anterioridad.

Las ruinas incluyen una plataforma de losas y piedra caliza. Foto: AFP

Las ruinas incluyen una plataforma de losas y piedra caliza. Foto: AFP

Es 'una estructura muy particular', dijo Alberto Vázquez, otro de los expertos responsables del sitio. 'No tenemos registro hasta el momento de una correlación con otros lugares'.

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El monolito podría estar relacionado con una antigua sequía

Junto a la plataforma también se recuperó una estela de piedra de 1,88 metros de altura y 1,47 metros de ancho en su parte más amplia. La pieza, cuyo grosor varía entre 22 y 25 centímetros, contiene una escena de carácter simbólico grabada en su superficie.

'Son dos personajes que están solicitando algo, están con una jícara recibiendo algo, creemos que es un líquido. Obviamente en ese ámbito es un líquido divino, creemos que sería agua', detalló Espinoza.

De acuerdo con la interpretación preliminar del especialista, la representación podría estar relacionada con un periodo de intensa sequía en la región. La escena mostraría a dos personajes de élite, uno de ellos con rasgos mayas, que recibirían un líquido sagrado otorgado por una entidad divina, posiblemente como petición de lluvia.

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