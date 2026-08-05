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Un cohete de SpaceX chocaría contra a la luna a 8.700 kilómetros por hora y formaría un nuevo cráter

La NASA se encuentra a la espera de confirmar si el impacto transformará la superficie de nuestro satélite.

El cráter Webb, visto desde Lunar Orbiter 1. Foto: NASA
El cráter Webb, visto desde Lunar Orbiter 1. Foto: NASA
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Una pieza espacial de cuatro toneladas se encamina hacia un final violento. La etapa superior descartada de un cohete Falcon 9 de SpaceX flota a través del vacío desde inicios del 2025 y está en curso de colisión contra la Luna. Este trozo de escombros del tamaño de un autobús viaja a 8.690 km/h y chocará con la superficie en las proximidades del cráter Einstein el miércoles 5 de agosto.

La NASA planea capturar imágenes del lugar del impacto antes y después del suceso. Los investigadores esperan que los datos aclaren cómo se comportan los impactos artificiales, proporcionen información sobre la geología y permitan evaluar los posibles riesgos del polvo para los futuros astronautas que viajarían al satélite.

Una pieza de SpaceX en la Luna

Se suponía que la parte del cohete nunca debía estrellarse. El 15 de enero de 2025, un cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó con éxito el módulo de aterrizaje Blue Ghost 1 hacia la Luna, como parte de la iniciativa de Servicios de Carga Lunar de la NASA. Fue lanzado para impulsar módulos de aterrizaje lunares comerciales hacia el satélite, y el cohete propulsor agotó su combustible y quedó en una órbita de alta energía en el espacio profundo.

La mayoría de las etapas de los cohetes se desintegran de forma segura en la atmósfera terrestre o caen al océano tras entregar su carga útil. Sin embargo, debido a que impulsar el módulo lunar de enero requería un empuje adicional, esta segunda etapa, sin control, quedó varada en el espacio profundo junto con miles de otros fragmentos de basura espacial.

A la espera de un nuevo cráter en la Luna

Según la NASA, se espera que el impacto inminente de la etapa superior del Falcon 9 excave un cráter de aproximadamente 18,29 m de ancho y tres coma 66 m de profundidad, lanzando una columna de polvo y rocas a través de la superficie lunar.

"El impacto no supone ningún peligro para la Tierra y los científicos de la NASA planean recopilar datos lunares del evento y perfeccionar las técnicas para rastrear objetos en el espacio", explicó a The Guardian el portavoz de la agencia espacial, Jimi Russell.

Basura espacial en la Luna

Esta no es la primera vez que desechos humanos impactan contra la superficie lunar. La NASA dirigió deliberadamente las etapas desechadas de sus cohetes Saturno V hacia la Luna durante las misiones Apolo en la década de 1970. Y en 2009, también estrelló una pieza de cohete contra la Luna para estudiar el impacto.

Los científicos también esperan aprender más del aterrizaje forzoso accidental de SpaceX, incluyendo información sobre la física del material expulsado por la explosión en un entorno de baja gravedad, donde los fragmentos eyectados podrían viajar kilómetros.

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