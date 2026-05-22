Los gigantes que viajaron de Europa a Latinoamérica hace 150 millones de años

Algunos saurópodos hallados en Brasil sugiere que los dinosaurios se desplazaron desde Europa a Sudamérica a través de África. Foto. DALL-E

Algunos saurópodos hallados en Brasil sugiere que los dinosaurios se desplazaron desde Europa a Sudamérica a través de África. Foto. DALL-E

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Durante millones de años, enormes dinosaurios de cuello largo recorrieron zonas del planeta que hoy están separadas por océanos. Nuevos hallazgos en Sudamérica ayudan a reconstruir una antigua ruta migratoria que habría conectado Europa, África y Sudamérica cuando los continentes aún formaban parte de grandes masas de tierra unidas.

Los fósiles hallados en Argentina y Brasil pertenecen a saurópodos, el grupo de dinosaurios herbívoros más grande que haya existido. Ahora, gracias a nuevas investigaciones, los paleontólogos creen que varias de estas especies compartían ancestros comunes y se desplazaron entre continentes mucho antes de que existiera el océano Atlántico tal como lo conocemos.

El gigante descubierto en la Patagonia argentina

En la remota región de Chubut, en la Patagonia argentina, científicos identificaron una nueva especie bautizada como Bicharracosaurus dionidei, un gigante que vivió hace aproximadamente 157 millones de años, durante el Jurásico superior.

El dinosaurio medía entre 15 y 20 metros de largo y pertenecía al grupo Macronaria, una rama evolutiva que posteriormente daría origen a gigantes como el Brachiosaurus. Sus restos fósiles incluían vértebras, costillas y partes de la pelvis.

Vértebras del Bicharracosaurus analizadas en laboratorio en la provincia argentina de Chubut. Foto: MEF

El primero en encontrar los huesos fue Dionide Mesa, un residente rural de la zona que colaboraba frecuentemente con paleontólogos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF). Cada vez que encontraba restos fósiles utilizaba una expresión que terminó inspirando el nombre científico del animal: "¡Encontré un bicharraco!".

José Luis Carballido, investigador del CONICET y coautor del estudio, recordó la importancia de esa colaboración local. "Cada vez que encontraba fósiles nos avisaba y nos llevaba hasta el lugar. A veces hablaba de una ‘paleta’, y era una escápula; otras de un ‘costillar’, y terminábamos encontrando vértebras con costillas asociadas", explicó.

Los científicos consideran que el Bicharracosaurus representa un hallazgo excepcional porque podría tratarse del primer braquiosáurido jurásico identificado en Sudamérica. Alexandra Reutter, líder de la investigación de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, señaló: "Nuestro análisis indica que Bicharracosaurus es el primer braquiosáurido del Jurásico conocido en Sudamérica".

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El dinosaurio brasileño que apuntó hacia Europa

Mientras en Argentina aparecía una nueva pieza del rompecabezas jurásico, otra investigación en Brasil comenzó a revelar conexiones sorprendentes entre continentes.

En el estado de Maranhão, investigadores encontraron los restos de Dasosaurus tocantinensis, un gigantesco saurópodo de unos 20 metros de largo que vivió hace aproximadamente 120 millones de años.

Los huesos fueron descubiertos a ocho metros de profundidad durante unas obras de construcción. Al principio, algunos creyeron que pertenecían a mamíferos de la Edad de Hielo, pero la profundidad y antigüedad de las rocas indicaban algo mucho más antiguo.

El paleontólogo brasileño, Elver Mayer, prepara un fósil de fémur de aproximadamente 1,5 metros de largo. Foto: Univasf

El paleontólogo Elver Luiz Mayer explicó cómo entendieron la verdadera dimensión del hallazgo. "Por la profundidad de unos ocho metros me di cuenta de que era mucho más antiguo. La edad de la formación geológica ya era conocida y mostraba que el material correspondía a la transición entre el Cretácico Inferior y Superior, hace unos 120 millones de años", afirmó.

El esqueleto recuperado incluía vértebras de la cola, costillas, huesos de las patas y un fémur de 1,5 metros de longitud. Según los investigadores, podría tratarse del dinosaurio más grande hallado hasta ahora en Maranhão.

Pero lo más sorprendente apareció cuando los científicos analizaron su árbol evolutivo. Descubrieron que el pariente más cercano conocido de Dasosaurus vivió en España y fue identificado como Garumbatitan morellensis.

Una antigua ruta entre Europa, África y Sudamérica

La relación entre el dinosaurio brasileño y el saurópodo español reforzó una hipótesis que desde hace años intriga a los paleontólogos: hace más de 120 millones de años existía una ruta terrestre que permitía el movimiento de dinosaurios entre Europa, África y Sudamérica.

En aquella época, los continentes todavía no estaban completamente separados. El Atlántico recién comenzaba a abrirse y varias regiones permanecían conectadas mediante corredores terrestres.

Reconstrucción a escala en posición anatómica. Porciones óseas conservadas en blanco y partes reconstruidas en azul claro. Silueta humana = 1,80 m. Foto: Journal of Systematic Palaeontology

Los análisis biogeográficos realizados por el equipo científico indican que los ancestros de Dasosaurus probablemente se originaron en Europa y luego migraron hacia África antes de llegar a Sudamérica.

El estudio sostiene que estos desplazamientos fueron posibles gracias a las conexiones temporales entre masas continentales del antiguo supercontinente Gondwana. Esto explicaría por qué especies halladas en Brasil presentan semejanzas tan estrechas con dinosaurios europeos.

Los expertos creen que estos descubrimientos también ayudan a comprender mejor cómo evolucionaron los saurópodos gigantes en el hemisferio sur. Durante décadas, gran parte de la información sobre estos dinosaurios provino de fósiles encontrados en Norteamérica y Europa, mientras que el registro sudamericano seguía siendo limitado.

Oliver Rauhut, paleontólogo alemán que participó en el estudio argentino, destacó la importancia de la Patagonia para reconstruir esa historia evolutiva. "El sitio fósil de Chubut nos proporciona material comparativo fundamental para ampliar y reevaluar nuestra comprensión sobre la evolución de estos animales, especialmente en el hemisferio sur", sostuvo.

Fósiles gigantes que siguen ocultos bajo tierra

Tanto en Argentina como en Brasil, los científicos creen que todavía quedan restos enterrados esperando ser descubiertos. En el caso brasileño, los investigadores incluso negocian continuar las excavaciones porque sospechan que parte del esqueleto permanece bajo tierra.

Los hallazgos también muestran una realidad particular de la paleontología sudamericana: muchas veces los fósiles aparecen gracias a obras de construcción, carreteras o excavaciones realizadas por actividades humanas.

El paleontólogo brasileño Max Langer advirtió que existe una paradoja en estos descubrimientos. "Brasil es un país tropical con vegetación densa. Los paleontólogos dependen mucho de actividades humanas que expongan las rocas y revelen fósiles. Pero eso también significa que es necesario un monitoreo especializado para proteger ese patrimonio", explicó.

Mientras nuevas excavaciones avanzan en distintos puntos de Sudamérica, los gigantes de cuello largo continúan revelando pistas sobre un mundo desaparecido hace millones de años, cuando dinosaurios colosales podían caminar desde Europa hasta América del Sur por rutas que hoy permanecen ocultas bajo océanos enteros.