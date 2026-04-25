El virus que puede entra a las células humanas es el Cardioderma cor coronavirus (CcCoV) KY43 o CcCoV-KY43. | Universidad de Cambridge

El virus que puede entra a las células humanas es el Cardioderma cor coronavirus (CcCoV) KY43 o CcCoV-KY43. | Universidad de Cambridge

Científicos de la Universidad de Cambridge, junto a otras instituciones del Reino Unido y Kenia, detectaron en África oriental el CcCoV-KY43, un coronavirus de murciélago capaz de infectar células humanas bajo entornos controlados. El estudio, difundido por la revista Nature, confirma que dicho patógeno interactúa con receptores del pulmón, hecho que plantea dudas sobre su posible salto entre especies. Según el reporte oficial, este hallazgo es clave para vigilar agentes infecciosos con potencial zoonótico antes de que afecten la estabilidad sanitaria internacional.

Pese a la relevancia del avance, los expertos aseguran que no existe un peligro actual para la sociedad, pues las muestras en Kenia descartaron contagios entre personas. Los investigadores recalcan que el virus habita exclusivamente en su reservorio natural sin mostrar señales de mutación hacia el hombre fuera del laboratorio.

¿Cómo logra este nuevo coronavirus infectar células humanas?

Investigadores identificaron que el coronavirus utiliza una ruta de acceso distinta a la de patógenos previos. A diferencia del SARS-CoV-2, este agente omite el receptor ACE2 y emplea la proteína humana CEACAM6 como puerta de entrada a los tejidos respiratorios. El hallazgo confirma que la proteína de espiga opera bajo el principio de una “llave” que se acopla a una “cerradura” celular específica para concretar la infección.

La CEACAM6 humana es el receptor de otros CcCoV identificados en Kenia. Foto: Nature

El descubrimiento surgió tras un exhaustivo análisis computacional y experimental de secuencias genéticas almacenadas en bases de datos globales. Los científicos sintetizaron proteínas de espícula y las enfrentaron a una biblioteca de receptores humanos hasta detectar esta afinidad particular. Mediante este método, el equipo confirmó que el virus tiene la capacidad de penetrar mediante una “vía inédita hasta ahora”.

A pesar del potencial infeccioso, los estudios serológicos realizados en Kenia descartan un brote activo entre los habitantes locales. Tras evaluar muestras sanguíneas de poblaciones cercanas a los murciélagos portadores, los expertos no hallaron rastro de contagios previos. Este resultado fortalece la teoría de que el patógeno “aún no ha dado el salto entre especies”.

El dominio de unión al receptor (RBD) de CcCoV-KY43 interactúa con el dominio IgV de CEACAM6. Foto: Nature

¿Qué vigilancia amplía el estudio y cuáles son sus conclusiones?

Esta investigación expande el espectro de supervisión científica al comprobar que los alfacoronavirus emplean una variedad de receptores humanos superior a las estimaciones previas. Hasta este hallazgo, la ciencia solo reconocía dos rutas principales de acceso celular; sin embargo, la confirmación de múltiples vías alternativas exige una reconfiguración urgente en los protocolos de observación para patógenos con potencial zoonótico.

La detección precoz de agentes biológicos aptos para penetrar en tejidos de personas resulta vital en la anticipación de crisis globales. Según los autores, este tipo de evaluaciones representa un “componente crítico” para el pronóstico y la contención de afecciones inéditas, puesto que facilita el diagnóstico de amenazas latentes mucho antes de que surjan los brotes iniciales en la población.

El descubrimiento final enfatiza la prioridad de fiscalizar la fauna silvestre y desentrañar los procesos de intrusión viral. Aunque analistas externos aclaran que la aptitud para contaminar células no garantiza un contagio interhumano, sí revela un peligro intrínseco que requiere seguimiento internacional para mitigar los efectos de próximos desafíos epidemiológicos.